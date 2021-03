Cum sa te eliberezi de rusine, sa te accepti si sa te iubesti chiar si in cele mai proaste zile – sfaturi de la un psiholog

Sigur ca avem parti intunecate pe care stim ca trebuie sa le schimbam. Dar sa ne spunem ca lasam in urma o parte din noi care nu e general acceptata de cei din jur sau de noi insine nu e deloc sanatos, spune un psiholog clinician.

Te-ai pus vreodata la pamant pe tine insati cu expresii de genul „Intotdeauna fac asa”, „De ce nu pot fi ca X?”, „Cand o sa incetez sa…”? E adevarat ca sunt momente sau zile in care suntem satui sa repetam aceleasi greseli, sa constatam ca nu am putut ucide acea parte din noi care nu e suficient de buna. Fie ca e vorba despre a manca alimente care stim ca ne fac rau, despre a perpetua un obicei nesanatos din comoditate sau despre a intra in mod repetat in relatii toxice, traim cu parti intunecate pe care ne dorim sa le putem anihila cat mai rapid.

Insa psihologul Risa Ryger, care colaboreaza cu MindBodyGreen, crede ca nu e sanatos sa vrem sa ucidem sau sa lasam in urma parti din noi, pentru ca astfel ne afundam in sentimentul de rusine si de confuzie legata de propria identitate.

foto main pixabay