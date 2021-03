Sam Smith lanseaza albumul Love Goes, in varianta live, de la Abbey Road Studios

Materialul include si un cover dupa melodia "Time After Time", de la Cyndi Lauper

Asculta aici materialul: https://umusic.lnk.to/LoveGoesLivePR

Sam Smith, castigatorul premiilor Grammy, Brit Awards, Golden Globe si Oscar, a lansat o varianta live a celui mai recent material discografic - "Love Goes", in studiourile Abbey Road.

Albumul contine 13 track-uri si a fost, totodata, singurul performance live a lui Sam Smith din 2020. "Love Goes" este al treilea material discografic lansat de catre Sam Smith.

Inregistrat alaturi de o trupa live completa, in interiorul Abbey Road, materialulinclude piese precum "Diamonds", "Promises", "Kids Again", "Dancing With A Stranger" sau piesa ce da titlul albumului, "Love Goes", alaturi de Labrinth.

Concertul "Love Goes" a avut in setlist si hiturile "Lay Me Down" si "Stay With Me", dar si un cover intim al piesei iconice, "Time After Time", lansata de catre Cyndi Lauper.

Pentru a marca lansarea, Sam Smith si Cyndi au purtat o discutie despre noua varianta a piesei si despre muzica, in general:



LOVE GOES: LIVE AT ABBEY ROAD TRACKLIST:

1. Young*

2. Diamonds

3. Dancing With a Stranger

4. Promises

5. Too Good at Goodbyes

6. Lay Me Down

7. My Oasis (ft. Jade Anouka)

8. Time After Time

9. How Do You Sleep?

10. For The Lover That I Lost

11. Kids Again

12. Love Goes (ft. Labrinth)

13. Stay With Me