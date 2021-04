Cu milioane de produse de curățare, de exfoliere, de hidratare, de unde mai știm ce este bun și ce nu pentru noi? Cum găsim acele produse potrivite pentru tenul nostru care ne pot ajuta să luptăm împotriva problemelor pe care le avem?

Să îți faci o rutină de îngrijire a tenului potrivită poate însemna luni întregi de research, de testare, de amestecare și potrivire de produse astfel încât să reușești să ajungi la combinația potrivită nevoilor pielii tale. Rezultatul: prea mult timp pierdut, prea multe produse folosite și, dacă ești una dintre persoanele cu ten sensibil, poate și câteva reacții adverse. Nu sunt aici pentru vești proaste, din contră - vin să vă fac viața mai ușoară și să vă spun că vă puteți face o rutină de îngrijire a tenului potrivită în foarte puțin timp. Tot ce trebuie să faceți este să vă îndreptați atenția asupra CeraVe, brandul de dermatocosmetice care a devenit "vedetă" pe TikTok, ajungand in rutinele a milioane de persoane din intreaga lume.

Printre cele mai populare produse CeraVe se numără cele de curățare și de hidratare. În plus, cei care le-au testat spun că acestea rezolvă orice fel de problemă a pielii. Bonus: produsele se vând la prețuri destul de convenabile (chiar spre mici ar spune unele persoane).

Recent am primit și eu un colet cu câteva produse de la CeraVe. Trebuie să recunosc, citisem foarte multe lucruri interesante despre aceste produse pe grupurile de beauty de pe Facebook și eram mega curioasă să le testez, însă tot așteptam să termin produsele pe care le foloseam pentru ca apoi să cumpăr altele. Așa că surpriza, a venit la fix.

Înainte de a continua, trebuie să facem un mic diagnostic al tenului meu: puncte negre, pori dilatați, piele uscată în zona T.

Recunosc, am făcut multe greșeli, am testat tratamente după auzite și de nenumărate ori i-am făcut tenului mai mult rău decât bine. Recent (cred că în urmă cu aproape un an) am înțeles și eu cât de important este să știi de ce are nevoie tenul tău și că rutina este sfântă.

Produsele pe care le-am primit pentru testare sunt următoarele:

- gel de spălare hidratant pentru piele normală și uscată - cu 3 ceramide esențiale și acid hialuronic;

- crema hidratantă de față pentru ten normal-uscat - cu 3 dintre ceramidele esențiale, niacinamida și acid hialuronic.

- cremă hidratantă pentru față și corp;

- cremă reparatoare pentru mâini.

Am introdus toate aceste produse în rutina mea de îngrijire. Astăzi se fac 3 săptămâni de când le testez. Deși nu am o transformare cu poză înainte și după care ar putea deveni virală, mi-am dat seama că hype-ul de pe TikTok este binemeritat, din contră - aceste produse merită toate laudele posibile. Tenul meu arată foarte bine (parcă mai bine ca niciodată) și este în sfârșit hidratat.

Rutina mea: Am încercat să nu mai folosesc atât de multe produse și să mă limitez la câteva eficiente:

Rutina de seară:

- demachiere + curățare + hidratare

Chiar și la 2 noaptea, când nu îmi mai pot ține ochii deschiși, îmi fac curajul să lupt cu mine și cu oboseala și aproape că ajung să mă târăsc până la baie pentru a mă demachia (îmi iese de fiecare dată cu o melodie antrenantă și puține încurajări). Încep cu un double cleansing – folosesc uleiul demachiant care topește machiajul și gelul de spălare hidratant pentru piele normală și uscată CeraVe. Acesta a devenit produsul meu preferat și am hotărât să îl cumpăr din nou imediat ce voi termina recipientul. De-a lungul timpului am testat foarte multe geluri de curățare, iar majoritatea îmi lăsau pielea uscată și trebuia să vin cu o tonă de produse extra ca să o hidratez. Pe lângă faptul că îmi curăță în profunzime tenul, gelul de curățare CeraVe dizolvă ușor și eficient impuritățile și curăță fără să usuce; pielea nu se strânge după folosire.

Următorul produs: cremă hidratantă de față pentru ten normal-uscat CeraVe (conține deja niacinamide și acid hialuronic, ingrediente pe care înainte le foloseam separat). Deși este o cremă destinată tenului uscat, mi-a plăcut că nu lasă acea senzație ușor grasă pe piele (cui îi place să îi strălucească tenul?!). Formulă este una ușoară, iar produsul intră imediat în piele hidratând intens. Un alt mare plus este faptul că nu are parfum și, astfel, nu provoacă iritații.

Rutina de dimineața: o altă poveste, o altă rutină

- curățare + hidratare + SPF

- Curățare cu gel de spălare hidratant pentru piele normală și uscată CeraVe +aplicare acid hialuronic + o cremă hidratantă cu SPF.

Recent am întrebat și doamnele din comunitatea de pe Facebook Kudika.ro cum li se par produsele CeraVe. Găsiți mai jos cele mai interesante răspunsuri:

Irina: "Gama CeraVe mă încântă foarte tare. Gelul de spălare lasă pielea foarte fină și curată. Crema de față de zi este cel mai iubit produs deoarece are și factorul de protecție"

Afize: "Gelul spumant este minunat și îl recomand! De când îl folosesc mi-a echilibrat excesul de sebum și am tenul curat și neted!"

Maricica: "Preferatul meu este gelul de curățare anti-rugozități CeraVe. mi place mult felul în care îmi curăță pielea, este blând și nu usucă, pot să îl folosesc aproape zilnic. De când îl folosesc, tenul meu este mult mai neted și catifelat, are un aspect sănătos și parcă e mai luminos."

Monica: "Folosesc gelul de spălare hidratant și loțiunea hidratantă de mai bine de jumătate de an. Am folosit diferite produse înainte, dar niciodată nu mi-a arătat fața mai bine decât acum. Am scăpat de o acnee urâțică datorită rutinei actuale ce include aceste produse. "

Alina: "Din gama CeraVe, îmi place crema de curățare sub formă de spumă pentru ten normal spre uscat, pentru că demachiază eficient resturile de farduri, îndepărtează sebumul și celelalte impurități și creează o senzație de confort plăcută!"

Anca: "Produsul meu preferat este Gelul Spumant...e ceva de minune! Aveam fața atât de încărcată și aveam nevoie de o schimbare radicală. Acest gel a făcut posibilă această schimbare. Acum tenul meu nu mai are pete roșii, nu mai pare încărcat și radiază de fericire!!!! Recomand din inimă dacă vreți să oferiți pielii o șansă să fie sanataoasa!"

Eu, una m-am îndrăgostit de aceste produse și se pare că nu sunt singura. Cu un preț rezonabil, ingrediente simple, produsele de la CeraVe fac tot ce promit și mult mai mult. După doar câteva săptămâni de utilizare, tenul meu îmi mulțumește că le-am dat o șansă și că le-am inclus în rutina mea zilnică.

Vă sfătuiesc să le încercați și voi și să ne spuneți cum vi se par.

foto main RomarioIen, Shutterstock