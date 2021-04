Singurul articol pe care trebuie sa il citesti astazi

Stiai ca 40% din fericirea ta este determinata de stilul tau de viata si de mentalitatea ta? Doar 10% din aceasta este determinata de circumstantele vietii tale. Cealalta 50% este determinata de genele tale.

Asa... si?

Stiai ca atunci cand bei un pahar de apa calduta cu suc de la jumatate de lamaie inainte de culcare, nivelul alcalin din corpul tau scade si procesul de imbatranire din corpul tau este intarziat? Mai mult, digestia se imbunatateste, pierzi in greutate, iar pielea ta arata mai bine.

Asa... si?

Stiai ca din cele sutele, poate chiar miile de articole citite despre cum sa faci o prima impresie, trebuie sa retii doar atat: trebuie sa fii receptiva, generoasa, prietenoasa, deschisa, optimista. Acestea sunt singurele lucruri de care ai nevoie pentru a face o impresie buna.

Asa si...?

Stiai ca singurul lucru pe care trebuie sa il faci este sa citesti cateva carti in care expertii dezvaluie secretele a sute de oameni de succes pe care i-au studiat? Si, in timp ce citesti, modeleaza-le in factorii tai de succes si, in acelasi timp, ramai fidela sinelui tau. Inspira-te, nu copia.

Asa... si?

Stiai ca schimbarea adevarata poate proveni doar din durere sau inspiratie? Ori de cate ori suntem la pamant sau suntem euforici, ne schimbam? Acestea sunt momentele in care ne depasim pe noi insine - avem nevoie de ele, astfel nu va exista niciodata schimbare.

Asa... si?

Stiai ca poti aduce pacea in viata ta daca meditezi, faci yoga, repeti afirmatii zilnice, te rogi, faci sport , mananci sanatos, consumi apa, elimini oamenii toxici, dormi cel putin 8 ore pe noapte etc. Pacea poate fi dobandita doar daca faci asta.

Asa... si?

Stiai ca atunci cand primesti sfaturi de la o persoana pe care o admiri ar fi bine sa pui in practica acel sfat?

Asa...si?

As putea continua cateva ore cu aceste fapte, sfaturi, informatii.

Insa nu inseamna nimic... in spatele acestor randuri este o persoana care scrie unele lucruri, iar in spatele acestui ecran este o persoana care le citeste.

Singurul care determina daca exista vreun adevar in aceste randuri esti tu insati. Tu, citind astfel de materiale din cand in cand, prinzi sfaturi, lectii de viata, informatii utile. Si vei putea sa iti schimbi viata.

Din cand in cand citesti ceva si iti spui "OMG", "Nu pot sa cred.". Este ceva nou, proaspat, interesant ce merita ascultat, pus in practica. Nu ramane in zona de confort! Depaseste-ti limitele! Mergi mai departe! Urmeaza-ti visurile! Lupta pentru ce iti doresti! Iubeste cu toata inima! Renunta la masti si fii tu insati. Dezgoleste-ti sufletul! Alege fericirea!

foto main pixabay