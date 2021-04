Cum să alegi și să folosești corect serumul cu vitamina C

Vitamina C este un ingredient esențial pentru a preveni îmbătrânirea tenului, însă nu toate produsele cu vitamina C sunt eficiente.

Dintre numeroasele ingrediente cosmetice care există pe piață, vitamina C se numără printre puținele care au eficiență dovedită științific. Vitamina C este un antioxidant care are rolul de a proteja pielea de efectele nocive ale factorilor de mediu și ale razelor UV. Cea mai bună modalitate de a o folosi este eplicarea directă pe piele.

Beneficiile folosirii unui produs cu vitamina C sunt numeroase și nu pot fi trecute cu vederea. Printre ele se numără reducerea ridurilor, protejarea și stimularea producției de colagen și accelerarea vindecării. De asemenea, protejează împotriva efectelor degradării celulare provocate de razele UV, reduce hiperpigmentarea, uniformizează nuanța pielii și acționează ca un scut împotriva poluării și a radicalilor liberi.

Cea mai mare problemă în cazul vitaminei C folosite pentru aplicarea topică este instabilitatea. Vitamina C este un ingredient cosmetic instabil, care își pierde rapid proprietățile dacă nu este formulat corect.

foto main pixabay