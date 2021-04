Pregătirea pielii pentru epilare. Cele mai bune 5 trucuri

Pregătirea pielii pentru epilare este deosebit de importantă. Nu doar pentru a reduce durerea, ci și pentru a obține rezultate impecabile și de durată. Află ce trebuie să faci ca să ai o piele prefect fină, fără prea multă durere.

În mod sigur urăști să te epilezi, dar iubești senzația de piele perfect netedă și catifelată de după. Frumusețea necesită sacrificii uneori, iar epilarea este unul dintre cele mai neplăcute ritualuri de înfrumusețare. Există trucuri simple care te pot ajuta să te epilezi mai ușor, cu mai puțină durere și în același timp să obții rezultate perfecte. Totul ține de pregătirea pielii pentru epilare. Iată câteva trucuri pe care să le încerci:

Fă-ți o baie caldă înainte de epilare. Un duș sau o baie caldă înainte de epilare are numeroase beneficii. În primul rând, pielea trebuie să fie perfect curată pentru a preveni eventualele infecții sau creșterea firelor de păr sub piele. După smulgerea firelor de păr, locurile în care s-au aflat foliculii de păr rămân libere și bacteriile pot pătrunde mai ușor în piele, ceea ce are ca efect apariția infecțiilor.

foto main pixabay