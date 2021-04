Ce nu iti spune nimeni despre prieteniile dintre adulti si de ce majoritatea esueaza spontan

Majoritatea adultilor au mai putini prieteni decat aveau atunci cand erau adolescenti sau studenti. In plus, multi dintre acestia spun ca si-ar dori sa aiba mai multi prieteni, insa nu reusesc sa mentina relatiile cu cei din jur.

Probabil ca si tu te regasesti in situatia de mai sus. Oricat de mult ti-ar placea sa ai alaturi mai multe persoane apropiate, parca prieteniile dintre adulti sunt prea complicate si dificil de pastrat. Adevarul este ca fiecare dintre noi are foarte multe asteptari si isi imagineaza ca prieteniile dintre adulti sunt la fel ca prieteniile dintre copii. Ei, bine, e timpul sa afli sau sa accepti cateva idei noi despre relatii.

De ce nu rezista prieteniile dintre adulti? Iata cateva adevaruri ignorate de toata lumea!

Nu trebuie sa vorbiti zilnic pentru a fi prietene bune. Cand erai adolescenta, probabil ca vorbeai sau chiar te vedeai zilnic cu prietenele tale. Era normal, doar locuiati in aceeasi zona, mergeati la aceeasi scoala sau la acelasi liceu. In plus, fiecare dintre voi avea mult mai mult timp liber.

foto main pixabay