Ce caută românii pe Google înainte de Paște

Paștele este un moment special al anului și este marcat de tradiții și obiceiuri diverse, mai vechi sau mai noi. Dacă vopsitul ouălor sau mielul de Paște sunt aici de secole, în ultimii ani în obiceiurile românilor din perioada sărbătorilor Pascale au apărut și iepurașul sau cadourile. Fiecare an are însă câteva mici detalii specifice în tradiții și pregătirile de Paște, pe care am încercat să le descoperim din căutările pe Google în perioada dinaintea sărbătorilor Pascale.