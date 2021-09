5 Lectii de viata dupa care sa iti ghidezi inima in aceasta toamna

Toamna marcheaza un nou inceput... de ce sa nu profitam de el? Iata cateva lectii de viata dupa care sa ne ghidam in urmatoarea perioada:

Toamna anului 2021 se refera la mentinerea unui echilibru fin intre trecut si viitor. Universul ne sfatuieste sa ne continuam drumul si sa nu renuntam la visurile noastre indiferent de cat de dificile sunt obstacolele pe care trebuie sa le depasim.

Dezechilibrul din lume ne poate afecta destul de profund, insa trebuie sa ne mentinem pe linia de plutire, sa invatam arta recunostintei si sa ne bucuram pur si simplu de lucrurile marunte, de ce este frumos in viata noastra.

1. Iubirea este singura care conteaza

Acest sezon ar trebui sa fie doar despre dragoste... pentru ca avem nevoie de ea mai mult ca oricand. Este momentul sa imbratisam toata iubirea care vine catre noi si sa o experimentam cu fiecare celula a corpului nostru.

NU ar fi minunat sa cultivam si noi putina dragoste in sufletele noastre si in lumea din jur?

2. In viata nu trebuie sa ne grabim

Toamna este aici pentru a ne invata sa traim in prezent, sa nu mai grabim lucrurile. De nenumarate ori ajungem sa luam decizii bruste pentru ca nu stam sa analizam situatia in care ne aflam. Trebuie sa facem un pas in spate si sa ne luam timpul necesar pentru a reflecta asupra intamplarilor si a intelege mai bine de ce avem nevoie pentru a merge mai departe.

3. Fericirea sta lucrurile marunte

Toamna este sezonul schimbarilor. Atatea nuante frumoase de aramiu la fiecare pas. Suntem inconjurati de frumusete, sa o iubim si sa profitam de ea. Sa invatam sa ne indreptam atentia asupra lucrurilor marunte care conteaza cu adevarat: plimbari lungi in aer liber, un apus parca pictat, o cafea delicioasa intr-o dimineata racoroasa,

4. Traim pentru a crea experiente

Sa spunem "Da" nu este tocmai confortabil. Insa... de ce sa nu incercam sa iesim din zona de confort, de ce sa nu experimentam lucruri noi si interesante? De ce sa nu traim intens? S-ar putea ca toate aceste momente sa ne aduca o schimbare binevenita in viata. Nu trebuie sa ramanem in rutina, sa urmam aceeasi monotonie si oboseala a vietii.

5. Este momentul sa scapam de vechi

Toamna este semnul ca incepe un nou capitol. Este momentul sa dam pagina si sa ne apucam de scris pe o pagina complet noua. Universul ne sfatuieste sa ne pregatim sa eliminam tot ce ne-a impiedicat pana acum sa mergem mai departe. Incepem din nou. Incepem ceva diferit. Sa lasam trecutul sa ramana in trecut.

