Spune-mi cum te imbratiseaza ca sa iti spun ce sentimente are pentru tine

Se spune ca imbratisarile sunt practic un fel de atingere fizica intensa. Oamenii depind de obicei de o astfel de atingere fizica speciala - inca din momentul nasterii si pana in ultima clipa a vietii noastre. Printr-o imbratisare putem transmite tot felul de emotii inclusiv securitate, dragoste adevarata, prietenie, intimitate sau sprijin emotional.

Pentru a descifra tipul de relatie pe care o impartasim cu fiecare persoana trebuie sa intelegem diferitele tipuri de imbratisari pe care le oferim sau le primim:

1. Imbratisarea laterala

Imbratisarile laterale sunt impartasite de oameni care isi infasoara bratele in jurul umarului sau taliei unei alte persoane. Aceste imbratisari sunt, de obicei, date cand oamenii stau unul langa celalalt.

Imbratisarile laterale se intampla intre cunoscuti care sunt mai mult decat prieteni, care au o relatie destul de strensa, insa nu sunt prea apropiati din punct de vedere emotional. Imbratisarile laterale nu necesita investitii emotionale complete.

2. Imbratisarea prietenoasa

Imbratisarile prietenoase sunt imbratisari traditionale cu doua brate si presupun atingerea pieptului.

Astfel de imbratisari nu au emotii romantice sau sexuale (chiar daca exista o apropiere foarte intensa), ele fiind mai degraba prietenoase si sincere, oferite din inima.

3. Imbratisarea de la spate

Imbratisarile de la spate pot fi romantice sau pot exprima o emotie puternica. Ele sunt frecvente in relatiile de cuplu sau in relatiile parinte-copil.

O astfel de imbratisare caracterizeaza legatura intima dintre persoane. De obicei, persoana mai inalta sta in spate.

4. Imbatisarea in zona taliei

Acest tip de imbratisare implica acoperirea taliei partenerului prin alinierea completa a bratelor si a corpului cu cealalta persoana. In aceasta imbratisare, persoanele se pot sprijini unul de celalalt si se pot privi in ochi.

Imbratisarea in zona taliei este, in esenta, de natura romantica si ofera semnul unei persoane de a face urmatoarea miscarea. Imbratisarea in zona taliei se incadreaza pe taramul jucaus si sexual deoarece aceasta este una intimia si poate duce la sarutari.

5. Imbratisarea ursului

Suna foarte amuzant, insa aceasta este cea mai lunga, mai apropiata si mai intima imbratisare existenta. Ea poate fi oferita atat in picioare, cat si in pat si este vazuta ca o "patura a iubirii".

Aceasta imbratisare ne face sa ne simtim in siguranta, protejati si sa acceptam iubirea care ne este oferita; ea este intalnita intre prietenii foarte apropiati, membrii familiei si partenerii romantici.

foto main Divine Studios, Shutterstock

Vizionare placuta