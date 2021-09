Cum sa-ti faci acasa un scrub natural pentru scalp, care promoveaza cresterea sanatoasa a parului

Acum stim ca nu doar tenul, ci si scapul are nevoie de o exfoliere care sa indeparteze celulele moarte. Acest scrub natural se prepara usor acasa si ajuta parul sa creasca mai rapid si mai sanatos.

Imi plac scruburile pentru scalp din mai multe motive: acestea indeparteaza eficient reziduurile de sebum si murdaria, regenereaza scalpul prin indepartarea celulelor moarte si ajuta la stimularea cresterii mai rapide a parului prin imbunatatirea circulatiei.

Pentru ca in ultima vreme folosim mult sampon uscat, dar si alte produse de styling, curatarea eficienta a scalpului a devenit un task mai dificil. Cu toate astea, sanatatea si frumusetea parului depind de ingrijirea adecvata a scalpului.

Hairstylistul Jenna Pitocco, care lucreaza la un salon din New York, le recomanda clientelor sale un scrub natural, usor de preparat acasa din doar 4 ingrediente. Ea foloseste zahar ca baza pentru exfoliere si un emolient pe care scalpul nostru il adora, deoarece este foarte asemanator cu sebumul pe care il produce in mod natural: uleiul de jojoba. „Acest ulei este alcatuit in principal din acizi grasi si esteri de ceara, ceea ce ajuta la indepartarea scuamelor uscate si a matretii de la nivelul scalpului”, confirma Tess Marshall, medic naturopat.

foto main pixabay

