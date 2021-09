Kanye West scrie istorie cu noul album. Cel mai mare debut al anului, cu peste 750 milioane de ascultari

"Donda" a cucerit topurile muzicale din 11 tari, incluzand si SUA, UK, Australia si, pentru prima oara, debuteaza pe primul loc si in Franta, Italia si Suedia.

comunicat de presa: In acelasi timp, "Donda" a stabilit un nou record de streamuri pe Apple Music, unde a ocupat primul loc in 152 teritorii.

Lansat pe 29 august 2021, "Donda" este cel mai mare debut al anului, cu 520.000 de unitati in prima saptamana de cand a fost lansat. Albumul a adunat peste 775 milioane de streamuri la nivel mondial - peste 442 milioane pe Spotify si peste 242 de milioane pe Apple Music.

DONDA a fost ascultat la trei evenimente istorice transmise live - pe stadionul Mercedes Benz din Atlanta și Soldier Field din Chicago - fiecare dintre acestea doborând recordurile globale ale Apple Music pentru transmisiuni live.

Seria numeroaselor recorduri doborate de catre "Donda" include si cel mai mare numar de ascultari pe Spotify in primele 24 ore, dar si pe Apple Music.

Tracklist "Donda":

Donda Chant

Jail

God Breathed

Off The Grid

Hurricane

Praise God

Jonah

Ok Ok

Junya

Believe What I Say

24

Remote Control

Moon

Heaven and Hell

Donda

Keep My Spirit Alive

Jesus Lord

New Again

Tell The Vision

Lord I Need You

Pure Souls

Come to Life

No Child Left Behind

Jail pt 2

Ok Ok pt 2

Junya pt 2

Jesus Lord pt 2

