Nu mai alerga dupa barbatul care nu te-a iubit niciodata cu adevarat

Inima alege uneori ce este gresit pentru tine. Pentru ca ea nu stie cand este iubita sau nu. Ea nu recunoaste oamenii rai si sufletele toxice. Ea doar ofera iubire... si o face in cel mai frumos mod posibil.

In vremurile moderne nimeni nu mai este romantic. Oamenii fie gasesc, fie cauta iubirea in locurile gresite. Ei se blocheaza inconstient in relatii in care nimeni nu stie ce se va intampla in viitor. Ei ajung sa ramana cu o iluzie a dragostei care nici macar nu exista in realitate.

Daca alergi dupa barbatul care te-a ranit mai mult decat oricine in aceasta lume, atunci inseamna ca nu te iubesti. Nu te invinovatesc pentru ca ai iubit acea persoana - inima nu stie ce este bun de iubit si ce este gresit. Insa mintea ta poate face diferenta - de aceea te rog sa ii permiti ei sa preia controlul si sa iti protejeze inima.

Da, inima este intotdeauna buna si ofera iubire la fiecare pas pentru ca acesta este scopul ei in viata. Insa nu vrei sa ai mai multa grija de ea? Nu vrei sa ii permiti sa iubeasca ce trebuie iubit? Nu vrei sa ii arati ce inseamna dragostea adevarata?

Draga mea, aminteste-ti cat de impotanta esti. Indrazneste sa privesti in sufletul tau si sa gasesti bunatatea de acolo. Ai atatea lucruri frumoase de oferit. De ce sa le dai unui barbat care nici macar nu te apreciaza? Care nu iti spune cat esti de frumoasa? Care nu isi face timp pentru tine? Care nu te face sa te simti fericita? Care aduce in viata ta doar tristete, durere si suferinta?

A iubi pe cineva este, intr-adevar, cel mai bun sentiment, insa a iubi si a fi iubit este un dar de la Dumnezeu. Permite-ti acest dar eliberandu-ti inima si detasandu-te de omul care te-a ranit.

Pastreaza-ti inima pentru acea persoana pe care Dumnezeu o pregateste pentru tine.

Indreapta-ti atentia asupra da. Da-ti seama cat contezi.

Intr-o buna zi vei gasi pe cineva care sa iti ofere dragostea pe care o meriti. Ibirea care te va invata cum sa te iubesti pe tine insati.

Nu mai alerga dupa cineva care nu merita nici macar un strop din iubirea ta. Nu ii mai permite sa aiba putere asupra ta. Nu il mai lasa sa te faca sa suferi. Spune-ti ca meriti mai mult, mult mai mult. Stiu ca doare, dar indrazneste sa faci un pas in fata si sa te eliberezi de aceasta "vraja" care nu iti permite sa fii fericita cu adevarat si, cel mai important, sa fii iubita cum meriti.

Renunta la vechile sentimente si intampina-le pe cele noi. Accepta ce s-a intamplat, inchide pagina acestui capitol vechi si deschide o noua pagina. Mergi mai departe. Exista 7 milioarde de oameni pe aceasta planeta, iar planul lui Dumneze pentru tine este scris chiar in aceste momente.

foto main yuliacorreal,Shutterstock

