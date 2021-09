Elton John & Charlie Puth lansează piesa After All

comunicat de presa: O nouă piesă extrasă de pe materialul lui Elton John ce urmează să fie lansat, „The Lockdown Sessions”: o colecție de 16 piese, toate colaborările lui Elton John cu câțiva dintre cei mai captivanți artiști din lume, în prezent, precum Brandi Carlile, Charlie Puth, Dua Lipa, Eddie Vedder, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rina Sawayama, SG Lewis, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Surfaces, Years & Years, Young Thug și mulți alții.

Single-ul cu Dua Lipa „Cold Heart (PNAU Remix)” devine prima piesă a lui Elton John care a intrat în Top 5 în U.K. din 2003

"The Lockdown Sessions" este o colecție de colaborări înregistrate la distanță, în ultimele 18 luni, o combinație încântătoare de 16 piese care sărbătoresc apropierea de alte persoane și care îl surprinde pe Elton colaborând cu o gamă largă de artiști pe care doar el ar fi putut să-i reunească. Albumul va fi lansat pe 22 octombrie si este disponibil pentru pre-comandă aici.

În timp ce primul single extras de pe „The Lockdown Sessions” – piesa ideală pentru ringul de dans, „Cold Heart", cu Dua Lipa (PNAU Remix)” continuă să crească, îndreptându-se cu pași repezi către un hit internațional, „After All” surprinde o latură diferită a acestui album multilateral. Construit în jurul notelor îmbietoare de pian electric și chitară, vocile lui Elton și Charlie se combină cu o subtilitate și putere, ce creează o baladă soul clasică demnă de adăugat la discografia bogată a lui Elton.

Elton și Charlie s-au întâlnit din întâmplare la un restaurant din Las Vegas, la începutul lui martie 2020. Având în vedere că Elton a lăudat piesele lui Charlie în timpul show-ului Apple Music Rocket Hour, cei doi au început să discute și au descoperit că locuiesc unul aproape de celălalt. În timp ce pandemia a început să pună stăpânire pe mapamond, Charlie l-a invitat pe Elton în studioul său și rezultatul acelei sesiuni este minunata piesă „After All”, primul proiect pe care aceștia l-au completat în timpul carantinei.

Discutând despre această colaborare, Elton a spus: „Charlie este un muzician minunat; ne-am înțeles bine din prima. El a devenit un prieten al meu si al familiei. Copiii noștri îl iubesc și el îi iubește pe ei. Am devenit apropiat de toate persoanele cu care am lucrat pentru <<The Lockdown Session>>, e minunat. Pentru <<After All>>, Charlie și cu mine am fost în studio, doar noi doi. El și-a făcut un aranjament acasă cu tastaturi, sintetizatoare și Pro Tools. Am cântat la pianul electric și am compus piesa până la capăt, apoi Charlie a scris versurile destul de repede. Este incredibil de rapid si am avut o chimie fantastică în studio.”

Charlie Puth a spus: „Fiind la rândul meu compozitor, l-am admirat și urmat drept exemplu pe Elton John dintotdeauna. Este cu adevărat incredibil cum acordurile și melodiile par să îi vină instant oricând se așază la pian. Am avut ocaza să fiu martorul principal când am compus această piesă împreună. El este adevarata definiție a geniului muzical. Să fiu parte din călătoria lui muzicală este un vis devenit realitate.”

Elton și Charlie vor apărea împreună pe scenă în cadrul evenimentului Global Citizen în Paris, sâmbătă, 25 septembrie. Acest eveniment de caritate, ce se desfășoară pe parcursul a 24 de ore, reunește unii dintre cei mai mari artiști și lideri mondiali cu scopul de a proteja planeta și combate sărăcia. Acest eveniment face parte din campania Global Citizens - Recovery Plan for the World, care se focusează pe COVID-19, încetarea foametei, protejarea planetei și multe altele.