Desert direct din Grecia. Cea mai simpla varianta a portokalopitei

Dulce, cu gust de portocale si aroma de Grecia. Va invitam sa pregatim impreuna cea mai buna prajitura: portokalopita.

Ce ziceti de un desert mega delicios, dulce tare si cu gust de portocale? Portokalopita - prajitura care te face sa visezi la Grecia.

Lista ingrediente:

Pentru sirop:

- 700 g zahar (sau mult mai putin... 200-400 - in cazul in care nu va plac prajiturile mega dulci);

- 500 ml apa;

- 300 ml suc de portocale.

Pentru placinta:

- un pachet de foi de placinta extra fine (daca nu gasesti extra fine, merg si cele fine);

- 2 portocale;

- 250 g zahar;

- 3 oua;

- 250 ml ulei;

- 250 ml lapte;

- esenta de vanilie;

- 2 lingurite praf de copt;

- o lingurita bicarbonat de sodiu.

Topping pentru servire:

- inghetata de vanilie.

Cum se prepara:

Incepem cu siropul: intr-o cratita adaugam zaharul, sucul de portocale, apa si punem la foc mediu. Imediat ce incepe sa clocoteasca, luam de pe foc si lasam la racit.

- preincalzim cuptorul la 100 de grade (selectam optiunea ventilatie);

- luam cate o foaie de placinta, o impaturim precum un evantai si o aranjam dragut in tava. Repetam acest proces pana terminam toate foile. In cazul in care s-au pleostit, le ridicam putin, ajutandu-le sa aiba volum. Le bagam in cuptor pentru o ora (pana sunt complet uscate).

- in acelasi timp, facem crema de praji: fierbem doua portocale (spalate bine inainte, da?!) timp de o ora - pana intra furculita usor in ele. Le lasam putin la racit, apoi le stoarcem bine de zeama (putem pastra pulpa), le mai maruntim putin si le punem in blender. Peste ele adaugam zaharul, ouale, laptele, uleiul, vanilia, praful de copt si bicarbonatul de sodiu. Mixam bine pana obtinem o consistenta cremoasa.

- scoatem foile de placinta de la cuptor si incepem sa le rupem si sa le maruntim cu mainile. Punem crema intr-un bol si adaugam treptat foile marunte, amestecand usor.

- luam o tava, o ungem cu ulei si presaram peste ea faina. Punem compozitia si bagam in cuptorul preincalzit la 160 de grade pentru 40 - 50 de minute.

Imediat ce am scos tava din cuptor adaugam siropul peste prajitura (noi am taiat-o inainte pentru a o ajuta sa absoarba mai usor lichidul). O lasam jumatate de ora sa se odihneasca (a muncit mult), apoi o servim cu inghetata de vanilie (si frunze de menta - daca avem).

Vizionare placuta