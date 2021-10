3 săptămâni consecutive, 3 piese: INNA și Brian Cross prezintă Like That

INNA are o toamnă extrem de activă din punct de vedere muzical. Artista lansează pentru a treia săptămână consecutiv o nouă piesă ”Like That” în colaborare cu DJ-ul și producătorul spaniol Brian Cross.

comunicat de presa:

Piesa a fost compusă de Brian Cross, INNA (Elena Alexandra Apostoleanu), Joanna Navarro Crass, produsă de Brian Cross.

Cu un lyric video creat de Mihai Sighinaș, ”Like That” vorbește despre o poveste de dragoste dinamică, tumultoasă și plină de neprevăzut, susținută de vocea inconfundabilă a INNEI și un sound catchy.

În urmă cu două săptămâni, INNA a lansat piesa ”Party” în colaborare cu Minelli, iar săptămâna trecută, fanii s-au putut bucura de piesa ”Pretty Please” cu Gaullin.

INNA este la cea de-a doua colaborare cu Brian Cross, prima piesă lansată împreună se numește ”Boom Boom” și este inclusă pe albumul ”Party Never Ends” al artistei din 2016.

INNA feat. Brian Cross - Boom Boom

INNA a avut un an plin de reușite și de colaborări. Piesa ”Flashbacks”, cu peste 26 de milioane de vizualizări, a cucerit topurile din Rusia unde a fost locul 1 pentru 8 săptămâni consecutiv, în țările CIS, Turcia. Apoi a lansat ”Maza” care are peste 17 milioane de vizualizări, ”Oh My God”, dar și colaborarea cu Gromee pentru ”Cool Me Down”, ”It Don’t Matter” cu Alok și Sofi Tukker, ”Papa” cu SICKOTOY x Elvana Gjata și ”Aici” cu Carla’s Dreams, The Motans și Irina Rimes.

Brian Cross este un producător, DJ și antreprenor născut în Barcelona, Spania. Este cunoscut pentru colaborarea cu numeroși alți artiști din diferite stiluri muzicale, inclusiv Armin Van Buuren, Ricky Martin, Sophie Ellis-Bextor, Yandel, Robbie Rivera, INNA, Leah Labelle și mulți alții. A lansat mai multe piese în colaborare cu unele dintre cele mai mari case de discuri din lume, inclusiv Armada Music, Ultra Music, Dirty Dutch, Big Beat Records, In Charge, Sony Music și A State of Trance. În 2015 a semnat cu Ultra Music. Brian Cross este, de asemenea, creatorul festivalului POPSTAR din Amnesia Ibiza, cu artiști precum Hardwell, Avicii, Cedric Gervais, dar și Pitbull, Nelly Furtado, INNA, Sophie Ellis-Bextor și mulți alții.

