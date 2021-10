Desertul copilariei: fidea cu lapte

A venit vremea sa ne intoarcem direct in copilarie si sa pregatim cel mai bun desert: fidea cu lapte.

Nu ai cum sa rezisti unui desert adus fix din copilarie: fidea cu lapte. Pregatit in doi timpi si trei miscari cu doar cateva ingrediente, acest dulce este perfect pentru zilele in care ai pofta de ceva dulce si nu vrei sa stai mult prin bucatarie. In plus, scoate de la naftalina niste amintiri incredibile din vacantele petrecute la bunici, nu?

Lista completa de ingrediente:

- 1 l lapte;

- 5 cuiburi de fidea (in jur de 160-170 de grame);

- 50 g zahar;

- o lingurita coaja de lamaie rasa.

Cum se prepara:

Punem laptele la fiert, apoi adaugam restul ingredientelor. Lasam sa fiarba 6-7 minute la foc mic, amestecand continuu. Servim imediat ce s-a racit putin.

foto main Peredniankina, Shutterstock

