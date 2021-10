Irina Rimes lansează alături de Grasu XXL piesa 'Pentru totdeauna'

La o lună distanță de la lansarea colaborării alături de Jah Khalib, Irina Rimes lansează varianta în limba română a piesei ”Navsegda”, cu Grasu XXL.

comunicat de presa: ”Pentru totdeauna” este o piesa cu un mesaj puternic în care iubirea devine doar o amintire a unui trecut frumos, unde versurile te vor purta prin toate stările sincere pe care artiștii le-au trăit în poveștile lor.

”Piesa inițială a fost scrisă în limba rusă pe versurile Darei, pe care eu le-am pus pe muzică, ai ieșit o piesa atât de frumoasă încât ne-am gândit să o facem și în limba română. Cotoi a trimis-o către Grasu XXL să o asculte și s-a legat totul foarte rapid. Există piese la care trebuie să te chinui să le bagi într-o zonă sau să le scoți dintr-o zonă, să faci strategii de promovare sau pur și simplu să ai emoții în legătură cu ce se va întâmpla cu piesa în chestiune, dar pentru piesa asta totul a mers ca pe roate. Totul s-a întâmplat atât de natural și neforțat încât mă bucur că a apărut ca să ne facă, cel puțin nouă, viața mai frumoasă.” ne spune Irina.

Piesa a fost scrisă și compusă de Irina Rimes alături de Grasu XXL și Alex Cotoi, producția finală a master-ului fiind realizată de către Alex Cotoi.

Irina Rimes, proaspăt deținătoarea premiului ”The Femele Artist” obținut în cadrul The Artist Awards 2021, este una dintre cele mai îndrăgite artiste ale momentului. Nelipsită din playlist-urile radiourilor, artista este pentru a 18-a săptămână consecutiv in Top 10 Media Forest, cu piesa ”N-avem timp”, fiind astfel una dintre cele mai ascultate piese pe radio și TV în România. De asemenea, succesul Irinei Rimes a spart granițele odată cu lansările „Your Love” feat Cris Cab, „Letters from her” feat Kadebostany, dar și cu super colaborarea alături de superstarul rus Jah Khalib pentru „Navsegda”, piesă ce se bucură deja de susținerea unora dintre cele mai ascultate radiouri din Rusia.

Grasu XXL este unul dintre cei mai ascultați artiști de muzică rap din România. ”Turbofin”, una dintre cele mai cunoscute piese ale sale, cu peste 44 de milioane de vizualizări pe YouTube, a avut parte de un moment special pe scena Saga Festival unde artistul a fost invitat de către Masked Wold pentru un moment cu totul inedit.

