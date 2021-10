Justin Bieber are un nou videoclip: Ghost

Justin Bieber a lansat videoclipul single-ului “Ghost”, albumul “Justice: The Complete Edition” si documentarul “Justin Bieber: Our World”

comunicat de presa: Superstar-ul global a lansat videoclipul oficial pentru al saselea single de pe albumul “Justice”. Video-ul este regizat de Colin Tilley si ii are in prim plan pe Justin si Diane Keaton.

Totodata, Bieber a facut disponibile pe platformele de streaming si piesele “Red Eye” “Angels Speak” si “Hailey”, care puteau fi redate doar prin varianta fizica a albumului. Astfel, Justin a lansat varianta deluxe a “Justice”, care a acumulat peste 9 miliarde de stream-uri.

Justin continua experienta “Justice” prin lansarea documentarului “Justin Bieber: Our World”, realizat in colaborare cu OBB Films, SB Films si Amazon Studios, fiind disponibil pe Amazon Prime Video. Filmul prezinta culisele pregatirii concertului de Anul Nou din 2020, cand artistul a concertat pentru 240 de invitati. Documentarul are 94 de minute si este regizat Michael D. Ratner. In afara de viata artistica a lui Justin, filmul expune si viata sa personala, dar si cea a sotiei sale, Hailey.

Justin isi continua drumul in a deveni unul dintre cei mai mari artisti din istorie, acumuland in timpul carierei peste 75 milioane de stream-uri, peste 70 milioane de albume vandute, fiind si artistul cu cei mai multi abonati pe YouTube (peste 65 milioane), dar si artistul cu cei mai multi ascultatori lunar pe Spotify (peste 85 milioane).

Vizionare placuta