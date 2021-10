Iti faci prea multe griji. Stai linistita, inima ta iti va spune cand iti vei intalni sufletul pereche

Nu trebuie sa iti faci griji ca nu-ti vei da seama cand iti vei intalni sufletul pereche. Inima ta iti va spune imediat.

Cand vei fi cu persoana potrivita nu vei mai simti nevoia sa schimbi cine esti sau sa te prefaci ca esti altcineva pentru a ii atrage atentie. Nu iti va pasa daca esti puternica tot timpul sau daca iti vei arata si partile slabe. Nu te vei intreba daca vorbesti prea mult sau prea putin. Pentru ca sufletul tau pereche nu isi va dori perfectiune din partea ta. Te va accepta pentru ceea ce esti - cu bune si cu rele. Te va iubi non stop - atat in momentele frumoase, cat si in clipele cu adevarat grele. Nu se va intreba daca il meriti. Nu ii va pasa daca ai talia mica sau marer. Nu ii va pasa de stilul tau vestimentar sau de culoarea parului tau. El te va iubi pentru cine esti si te va accepta cu toate ciudateniile si imperfectiunile tale.

De prea multe ori a trebuit sa poti masti si sa schimbi modul in care vorbesti, modul in care gandesti, modul in care iti exprimi gandurile si sentimentele pentru ca nu voiai sa fii inteleasa gresit. Insa atunci cand iti vei intalni sufletul pereche nu va trebui sa mai incerci sa schimbi cine esti sau sa te gandesti de doua ori inainte de a spune ceva sau de a actiona. Cel mai bun tip de iubire este genul de iubire oferit si primit fara efort. Cel care se simte confortabil. Cel care ii spune inimii tale ca, in sfarsit, este acasa. Cel in care nu trebuie sa iti faci griji ca nu esti machiata, ca nu ti-ai luat hainele potrivite sau ca nu ti-ai ondulat parul. Pentru ca aceste lucruri nu vor mai conta. Nu vor mai fi deloc importante. In sfarsit, vei invata sa ai incredere in tine. Te vei simti bine in pielea ta. Nu iti va mai fi teama ca ai putea spune ceva care sa il indeparteze si nici nu iti va mai fi frica ca te va parasi si isi va gasi pe altcineva.

Toate persoanele gresite cu care ai fost te-au facut mereu sa simti ca nu meriti mai mult. Ca nu poti primi mai multa dragoste. Acestea erau concentrate doar pe ele. Nu stiau ce inseamna sa iubesti cu adevarat. Nu erau acolo pentru tine neconditionat. Nu te sustineau. Nu te sprijineau. Nu iti spuneau ca totul va fi bine. Nu iti promiteau ca vor ramane pentru o viata. Nu iti aratau prin dovezi marunte, dar importante, cat de mult insemni pentru ele.

De aceea, atunci cand sufletul tau pereche va veni in viata ta, nu vei mai fi nici nelinistita si nici nu vei mai trai cu frica in inima ta. Pentru ca va fi real. Va fi pentru totdeauna. Nu va juca jocuri si trucuri, din contra - va gasi modalitati de a te linisti si de a petrece tot mai mult timp alaturi de tine pentru a iti arata cat de mult contezi pentru el. Te va iubi clipa de clipa. Iti va fi stanca de care sa te sprijin in clipele grele.

Te va ajuta sa renunti la toate mastile pe care le-ai pus pe fata ta de teama de a nu mai fi ranita. Te va ajuta sa darami toate zidurile pe care le-ai construit in jurul inimii tale de teama de a nu mai suferi. Iti va arata cat de frumoasa este adevarata iubire. Te va face sa te simti mai fericita ca niciodata. Va aduce liniste si pace in viata ta. Va sterge toate indoielile pe care le ai cu privire la dragoste. Te va ajuta sa inchizi usa trecutului pentru totdeauna si sa privesti cu incredere catre viitor.

foto main AS.Makarova, Shutterstock

