Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 18-24 octombrie

Horoscop săptămânal. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în următoarele zile.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în următoarea săptămână:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Îmi eliberez sufletul de toate gândurile negative, de îndoieli, de frici, de temeri, de durere, de suferință. El nu are nevoie de toate aceste lucruri inutile.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Fericirea începe cu mine. Cu cât este mai fericit sufletul meu, cu atât mai multă fericire am de împărtășit cu ceilalți. Fericirea în lume începe cu adevărat cu mine.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Știu că va fi bine. Universul nu îmi dă mai mult decât pot duce. Am încredere că și de data asta are un plan special pentru mine. Am încredere că totul va trece.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu am decât clipă de acum, numai această singură deschidere eternă a momentului care se desfășoară în fața noastră, zi și noapte.

