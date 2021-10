Fiecare zi este un DAR. Povești despre frumusețea vieții spuse de Stefanos Xenakis, un Zorba Grecul al timpurilor moderne

Într-o lume în care spiritul competitiv devine o barieră de netrecut pentru întâlnirea în dialog real cu ceilalți, unde graba așterne o cortină opacă peste frumusețea lumii, iar multitaskingul ne împarte în bucăți pentru a fi în același timp peste tot și totodată nicăieri, Stefanos Xenakis le amintește cititorilor săi regulile de aur ale unei vieți trăite cu bucurie, în armonie cu sine și deschisă către lume.

comunicat de presa: Fiecare zi este un DAR. Povești despre frumusețea vieții, bestsellerul național al Greciei publicat de Lifestyle Publishing, care a stat 80 de săptămâni în topul celor mai bine vândute cărți fără a fi detronat de nicio nouă apariție a cucerit cititorii prin mesajul profund, cu puternică încărcătură emoțională.

Cele 100 de povești cuprinse în carte sunt instantanee din viața autorului, povești „cu tâlc”, cu morală, din care radiază cu forță bucuria de a trăi. Ca un Zorba Grecul al timpurilor moderne, Stefanos Xenakis le vorbește cititorilor despre marea sărbătoare a vieții și minunile de zi cu zi. „Să ții un jurnal cu frumusețile vieții. Fiecare zi are cel puțin 100. Să le scrii. Dacă nu le scrii, se pierd”, își îndeamnă cititorii autorul grec, care mărturisește că a învățat să vadă frumusețea, „lucrurile mărunte”, precum un apus de soare, o floare, un zâmbet dăruit de un necunoscut. După ce a învățat să observe frumusețea de peste tot din jur, să o „fotografieze cu ochii, dar mai ales cu sufletul”, a deprins să o împartă cu ceilalți. Apoi a învățat curajul de a se confrunta cu sine, cu propriile frici, cu comoditatea, a descoperit sentimentul de eliberare care urmează după o alegere corectă sau rostirea adevărului propriu, a învățat să împartă și să muncească zi de zi pentru visul său.

Între autorii motivaționali, Stefanos Xenakis are un profil aparte. Om de afaceri, speaker motivațional cunoscut în toată lumea, fondatorul ONG-ului „Yes, I can” care organizează seminarii în școlile grecești despre importanța valorilor morale și despre abilitățile vieții, Stefanos Xenakis crede că nu doar succesul contează. Fiecare personaj din povestirile sale – persoane reale, prieteni sau necunoscuți întâlniți întâmplător – poate fi purtătorul unui mesaj esențial al vieții. Fie că este vorba despre un cerșetor bătrân sau o femeie tânără și prosperă, un pakistanez care caută prin deșeuri sau un călugăr din Athos, fiecare dintre aceștia este un erou al propriei vieți, cu misiunea de a o face cât mai bună, pentru ca astfel să atingă cât mai multe existențe și să contribuie la frumusețea lumii.

„Cel mai important e să investești în tine. Dacă ai carafa goală nu poți face cinste”

„Viața are reguli” e de părere Stefanos Xenakis, iar în cartea Fiecare zi este un DAR descrie acele obiceiuri care transformate în rutină pot schimba radical viața. „Nu poți să comanzi vieții. Dar poți să-ți controlezi obiceiurile care, la rândul lor, îți determină viața. Dacă vrei să reușești, precum cei care au ajuns în vârf, va trebui să faci ceea ce au făcut ei”, spune autorul grec, care dezvăluie cititorilor propria lui rutină. Sculatul de dimineață, de la ora 5, gimnastica, înotul în mare – chiar și pe vreme de iarnă, cititul zilnic, măcar un sfert de oră sunt doar câteva dintre acestea. Stefanos Xenakis mărturisește cititorilor săi că sunt ani buni de când nu a mai deschis televizorul. Nu recomandă însă un astfel de gest, care poate părea extrem multora, ci măcar reducerea timpului petrecut în fața ecranului. O oră salvată astfel înseamnă 360 de ore pe an, adică nouă săptămâni în plus, timp care poate fi investit în visul fiecăruia. „Televizor color/Viață alb-negru”- astfel suna inscripția de pe un zid din Kalithea. „Ce vizionar!”, comentează Stefanos Xenakis.

„Se numește recunoștință și, dintre toate valorile, probabil că este cea mai importantă”

Fiecare zi este un DAR este și o colecție de valori morale pentru care pledează autorul. Generozitatea, autenticitatea, cultivarea atenției asupra momentului prezent și mai ales a recunoștinței sunt câteva dintre acestea. „Câte lucruri luăm de‑a gata, dar nu sunt… Țara noastră, mâinile noastre, picioarele noastre, vorbirea noastră, ochii noștri, sănătatea noastră... De ce să nu onorăm aceste daruri acum, cât le avem?” se întreabă autorul grec, ci doar atunci când le pierdem?

Asumarea cu curaj a responsabilității pentru propria viață și înțelegerea faptului că nu există noroc și că cel mai mare risc e să nu riști, munca asiduă pentru un vis, nerenunțarea, speranța și credința sunt câteva dintre temele poveștilor despre frumusețea vieții spuse de Stefanos Xenakis. „Am citit undeva aceste rânduri extraordinare - Definiția iadului: în ultima ta zi pe pământ, cel care ești se întâlnește cu cel care ai fi putut deveni”.

Photo main by Dmitriy Ganin from Pexels

