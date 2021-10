Chiara Ferragni, de la o bloggeriță de cartier la cel mai de succes influencer din Italia. Cât de mult a evoluat?

Chiara Ferragni a muncit din greu pentru tot ce are acum. Influncera, originară din Italia a reușit să își transforme pasiunea în unul dintre cele mai profitabile business-uri. Acum, Chiara își pune semnătura pe articole care se vând instant, iar numele ei în sine este un brand puternic.

Chiara Ferragni, un imperiu construit din pasiunea pentru fashion

Chiara Ferragni este una dintre cele mai cunoscute prezențe din mediul online. Originară din Italia, Chiara a început totul într-o joacă, iar pasiunea ei pentru fashion a condus-o la construirea celui mai mare imperiu din industria modei și nu numai. Soția lui Fedez nu s-a rezumat doar la prezența în online, ci este și antreprenoare, are propriul business care îi generează sume uriașe.

Chiara Ferragni și-a lansat propriul documentar în colaborare cu cei de la Amazon Prime, acolo unde a povestit despre cele mai mari provocări din viața ei, despre cum a ajuns să facă primii bani și despre cât de mult contează pentru ea susținerea din partea familiei. Chiara are propriul brand care este unul dintre cele mai cunoscute atât la nivelul Italiei, cât și în lumea întreagă. Influencera își pune anual semnătura pe sute de mii de produse care se vând ca pâinea caldă.

Chiara și iubitul ei, Fedez au împreună un băiețel, Leon, iar la finalul lunii martie au primit în familie și pe cel de-al doilea copil, pe Vittoria. Înainte de a deveni the one and only Chiara, influencera a păsit în online cu proiectul The Blonde Salad, iar recent a postat una dintre primele imagini cu care s-a prezentat lumii întregi.

Chiara Ferragni, căsnicie de succes cu artistul Fedez

Chiara Ferragni a reușit în câțiva ani ceea ce alții nu reușesc într-o viață. Modelul a pus pe picioare un business de milioane de euro pornind din pasiunea pentru modă. Chiara a început cu un blog de la care nu a avea prea multe așteptări, dar se pare că succesul a lovit-o din plin fix când nu se aștepta. Acum, soția lui Fedez conduce o afacere de milioane, bifează campanii publicitare de succes și, cel mai important, promovează content de calitate și motivațional pentru toți cei care o urmăresc.

Chiara s-a menținut mult timp pe prima poziție în topul influencerilor din Italia, dar cu toții știm că în online clasementele se modifică de la o oră la alta. Așa se face că acum modelul nu mai este pe primul loc, ci a fost surclasat de o senzație a TikTok-ului, Kabi Lame. Kabi este recunoscut pe TikTok datorită reacțiilor pe care le are la anumite videoclipuri cringe, iar asta l-a adus pe prima poziție în topul influencerilor din Italia.

Deși este prezent de mult timp în online, boom-ul lui Khabi s-a manifestat recent, acesta ajungând la 11,4 milioane de urmăritori pe Instagram și 50,4 milioane de urmăritori pe TikTok.