Astrologie: Afla care este mantra zodiei tale pentru luna noiembrie a acestui an.

Luna noiembrie este una dintre cele mai puternice luni ale acestui an si asta datorita energiei incredibile a Universului care coboara asupra noastra. Cu mai multe planete proaspat iesite din retrograd, putem simti si noi, in sfarsit, ca putem controla viata noastra. Suntem participanti activi la tot ce se intampla, luam decizii importante si schimbam drumurile pe care mergem.

Horoscop spiritual: Mantra zodiei tale pentru luna noiembrie 2021

Este posibil ca energia divina sa ne forteze sa analizam mai mult viata noastra, sa ne ascultam sufletele pentru a descoperi in mod clar cine suntem si sa ne lasam condusi de intuitie pentru a face schimbarile potrivite pentru noi.

Iata care este mantra zodiei tale pentru luna noiembrie 2021:

Horoscop noiembrie 2021 zodia Berbec

Mantra zodiei tale pentru aceasta luna: Focul din mine arde si darama toate zidurile si toate fricile.

Vor fi numeroase momentele in care iti vei pierde rabdarea in aceasta luna. Insa nu uita ca tu esti mai puternica decat orice. Atunci cand simti ca nu mai poti, ia o pauza, respira profund si repeta aceasta mantra.

Horoscop noiembrie 2021 zodia Taur

foto StunningArt , Shutterstock

Mantra zodiei tale pentru aceasta luna: Sunt conectata la Univers.

Ma las purtata de vantul divin. In urmatoarele saptamani vei iesi mult din zona de confort pentru ca Universul are un plan incredibil pentru tine. Nu te teme de schimbare, accepta ce ti se intampla si bucura-te de aceasta calatorie.

Citeste si: Horoscopul lunii noiembrie pentru toate zodiile. Este momentul sa raspundem la cele mai profunde intrebari ale noastre

Horoscop noiembrie 2021 zodia Gemeni

Mantra zodiei tale pentru aceasta luna: Mintea mea are un potential nelimitat. Imi onorez toate gandurile pe care le am.

Este posibil ca in luna noiembrie sa analizezi foarte mult lucrurile. Chiar si asa, nu-ti face griji, nu te pierde in detalii, accepta modul in care gandesti, si mergi mai departe.

Vizionare placuta