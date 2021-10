Gigi Becali, amendat pentru discriminare. A spus ca nu face afaceri cu femei, iar acum este bun de plata

Gigi Becali a fost amendat dupa ce a discriminat-o pe Anamaria Prodan si a declarat ca el nu face afaceri cu femei.

Gigi Becali, amendat pentru discriminare. A spus ca nu face afaceri cu femei

Anamaria Prodan si Gigi Becali se afla in razboi de cateva luni bune. Impresara a depus o plangere la CNCD (Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii), dupa ce acesta a discriminat-o si a declarat ca el nu face afaceri cu femei. Vestea buna vine acum: Becali a fost amendat.

Suma pe care o are de platit Gigi Becali este de 15.000 de lei (adica aproximativ 3000 de euro).

Anamaria Prodan a postat recent pe Facebook un document in care arata ca Gigi Becali a primit amenda din partea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

Anamaria Prodan si Gigi Becali, in razboi. Cum a inceput totul?

„Există legi (pentru cazurile în care bunul simț nu e o calitate nativă a persoanei în cauză) care vorbesc despre cum ar trebui să ne purtăm unii cu alții, în această societate în care trăim cu toții – cu respect, cu profesionalism, respectând demnitatea fiecăruia dintre semenii noștri. Tot așa ne învață și: biserica, mămica în primii 7 ani de viață, școala, legea, statul. Pe unii din noi… pentru ceilalți, cei care ne fac tuturor viața mai roz în societatea românească, există Gigi Becali, cel pe care nu îl interesează “tâmpeniile” celor de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. El discriminează pe cine vrea el, că are bani de amendă… Am totuși o întrebare: ce ar trebui făcut când omul ne oferă, la aproape fiecare apariție publică a sa, atmosfera toxică a scandalului ieftin și al jignirilor și umilințelor pe bandă rulantă? Cam ce ar (mai) trebui să facă, ca să ne hotărâm în sfârșit (ca societate) să-i întoarcem spatele și să-i oferim anonimitatea pe care o merită?”, este mesajul postat de Anamaria Prodan. Citeşte întreaga ştire: Gigi Becali, amendat după ce a discriminat-o pe Anamaria Prodan: „El discriminează pe cine vrea, că are bani de amendă” - este mesajul care insoteste documentul.

Razboiul celor doi a inceput in iarna trecuta, cand fotbalistul Dennis Man a fost transferat de la FCSB la Parma. Anamaria Prodan era impresara lui Dennis Man, insa ea a fost exclusa din negocierile pentru transfer, pierzand bani numerosi.

„Nu o să mai vorbesc niciodată în viața mea cu Anamaria. O lăsăm în pace. Eu nu discut cu femei, afaceri nu fac dacă ești femeie. «Du-te, bă femeie, nu fac cu tine afaceri».

"Nu discut cu ele. Așa fac eu, treaba mea. Am vorbit cu ea pentru că îl respectam pe Reghe, pentru că e nevasta omului cu care am lucrat. Altfel călca la mine vreodată? Nu mai vreau să vorbesc despre ea” - declara atunci Gigi Becali.

