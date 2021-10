Katy Perry dezvăluie o înregistrare exclusivă a renumitei 'All You Need is Love, cu rolul de a ajuta copiii nevoiași

Katy Perry dezvăluie o înregistrare exclusivă a renumitei piese de la The Beatles, „All You Need is Love”, cu rolul de a ajuta copiii nevoiași prin intermediul organizației nonprofit Baby2Baby

comunicat de presa: Pentru sezonul de sărbători de anul acesta, Gap și-a unit forțele cu superstarul pop Katy Perry pentru a sublinia importanța iubirii, bunătății și toleranței prin intermediul noii campanii, „ALL TOGETHER NOW”. Noul remix al lui Katy, „All You Need Is Love”, aduce la viață optimismul caracteristic companiei Gap într-o manieră inovatoare.

Concepută de renumitul cineast american, care ocupă și poziția de Global Creative Director în cadrul companiei, Mark Romanek, campania „ALL TOGETHER NOW” amplifică puterea muzicii și a povestilor pentru a transpune sentimentele de iubire și veselie care aduc oamenii împreună – care este, de fapt, și esența piesei memorabile care a inspirat această campanie. The Beatles a lansat „All You Need is Love” în 1967, cu doar doi ani înainte să se înființeze compania Gap (fondată în 1969). Întorcându-ne la prezent, „ALL TOGETHER NOW” o evidențiază pe Katy Perry în toată splendoarea sa, drept un model cultural care își pune amprenta pe domeniul muzicii, al filantropiei și al mișcării de „empowerment”, arătându-le fanilor săi importanța de a face parte din ceva mai mare decât ei.

„Muzica și cultura au făcut mereu parte din moștenirea Gap”,. „Când s-a deschis Gap pentru prima data, în 1969, cu ideea inovatoare de a vinde denim împreună cu o selecție atent aleasă de muzică, Gap și-a luat un angajament fundamental – să facă mai mult decât să vândă haine. Suntem încântați să continuăm misiunea companiei prin acest parteneriat cu Katy Perry, care este un adevărat model la nivel global. Împreună vom ajuta copiii nevoiași de sărbători, prin intermediul unei donații către Baby2Baby, și vom ajuta la crearea unui viitor mai luminos plin de optimism, fără discriminări și dominat de iubire.”

Pe 25 octombrie, Katy a lansat versiunea completă a single-ului „All you Need is Love.” Gap va împărtăși sentimentul de iubire, donând cate 1$ pentru fiecare ascultare a piesei pe Spotify, până la $100,000 către Baby2Baby – o organizație nonprofit, susținută de Katy, care le oferă copiilor ce trăiesc în condiții precare toate necesitățile de bază pe care le merită.

„Sunt încântată să lucrez mereu cu branduri care fac eforturi pentru a face lumea mai bună și mai veselă”, a spus Katy Perry. „Să reinterpretez una dinre cele mai memorabile și emoționante piese din toate timpurile și să avem un mesaj special și important a fost un vis pentru mine. Și nu putea să fie un motiv mai bun decât să aducem oamenii împreună și să împărtășim bucurie pentru sărbători și să strângem bani pentru Baby2Baby, o organizație caritabilă care îmi este foarte dragă. Copiii sunt viitorul nosru. Trebuie să susținem copiii și să-i ajutăm să-și aprecieze valoarea și să aibă respect de sine.

În cinstea Zilei Internaționale a Bunătății, Gap va sărbători prietenia de orice fel și oamenii care susțin acest mesaj. Gap și Disney vor lansa o colaborare exclusivă pentru toate generațiile – logo-ul caracteristic Gap împreună cu Mickey Mouse, prietenul tuturor. Cu această colecție în ediție limitată, Gap va continua să suțină EmbraceRace – o organizație nonprofit care ajută părinții și alți adulți să crească generații de copii care sunt informați, grijulii și curajoși indiferent de rasă. Donația de $50,000 din partea Gap îi va ajuta în dezvoltarea platformei lor, unde sunt împărtășite povești care inspiră despre intersectarea raselor, culturilor și identităților care să încurajeze toate generațiile să accepte prieteniile de orice fel.

Vizionare placuta