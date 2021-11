Kristen Stewart se casatoreste cu iubita ei. Actrita a fost ceruta in casatorie

Kristen Stewart este pregatita sa se imbrace in rochie alba de mireasa. Actrita a fost ceruta in casatorie de catre iubita ei si a acceptat imediat.

Kristen Stewart se casatoreste cu iubita ei

Kristen Stewart a dezvaluit ca urmeaza sa se casatoreasca. Actrita cunoscuta pentru rolul jucat in filmele Twilight a fost invitata in emisiunea The Howard Stern Show si a spus ca a fost ceruta in casatorie de catre iubita sa, Dylan Meyer.

"Ne casatorim. Cu siguranta vom face pasul acesta!" - a spus Kristen prezentatoarei emisiunii.

"Am vrut sa fiu ceruta in casatorie si cred ca i-am aratat de nenumarate ori ce imi doresc, iar ea s-a descurcat de minune. Momentul a fost foarte dragut, i-a iesit totul foarte bine. Da, ne casatorit... urmeaza sa se intample." - a mai spus actrita.

Vorbind despre faptul ca sunt doua femei intr-o relatie, Kristen a tinut sa precizeze ca nu stia cine trebuie sa faca propunerea - ea sau iubita sa.

"Nu am fost foarte specifica. Nu cred ca stiam cine trebuie sa faca acest pas. Cu doua fete, nu stii niciodata cine ar trebui sa puna intrebarea. Dar ea a indraznit, a facut pasul cel mare si m-a cerut in casatorie. A fost atat de draguta." - a continuat Kristen.

Kristen Stewart are 31 de ani. Actrita a fost vazuta pentru prima data in compania scenaristei Dylan Meyer in august 2019, cand au fost fotografiate sarutandu-se in New York. Cele doua s-au intalnit pentru prima data pe un platou de filmare in urma cu sapte ani.

La inceput au tinut relatia secreta, insa dupa ceva timp Stewart a inceput sa vorbeasca despre cat de indragostita este. In noiembrie, 2019, aceasta spunea intr-o alta emisiune ca abia asteapta sa isi ceara iubita in casatorie.

Kristen Stewart are o sansa la Oscar

Kristen Stewart joaca rolul Printesei Diana in Spencer, un film despre care criticii spun ca este unul dintre cele mai bune filme ale anului 2021.

"Casatoria Printesei Diana si a Printului Charles se racise de mult timp. Desi zvonurile despre infidelitati si un divort abunda, pacea este la ordinea zilei pentru festivitatile de Craciun de la Queen’s Sandringham Estate. Exista mancare si bautura, impuscaturi si vanatoare. Diana stie jocul foarte bine, l-a jucat de multe ori. Insa anul acesta lucrurile vor fi complet diferite. SPENCER este o imagine a ceea ce s-ar fi putut intampla in acele cateva zile fatidice." - este descrierea care insoteste trailerul.

foto main: Instagram

