Drake revine pe primul loc in clasamentul Billboard 200 cu albumul Certified Lover Boy

Drake revine in aceasta saptamana pe primul loc in Billboard 200. Materialul "Certified Lover Boy" este pentru a 5-a saptamana pe primul loc in top-ul albumelor din SUA.

Proiectul a vandut 74.000 de copii in ultima saptamana, fiind cel mai achizitionat album Rap/Hip-Hop de anul acesta. Astfel, Drake i se alatura lui Eminem, ca singurii rapperi care lanseaza 3 abume, ce petrec minim 5 saptamani pe primul loc in Billboard Top 200. Totodata, Drake egaleaza recordul stabilit de anteriorul sau proiect, “Scorpion”, lansat in 2018. Dintre toate cele 10 albume ale artistului canadian, doar “Views”, din anul 2016, a reusit sa se mentina mai mult pe primul loc - 13 saptamani.

In plus, noul album semnat de Lana Del Rey, “Blue Banisters”, a debutat pe locul 8 in acelasi top, marcand al 8-lea proiect ce intra in top 10 si al doilea de anul acesta.

Elton John a ajuns si el in top 10 cu noul album, “The Lockdown Sessions”. Artistul britanic a intrat intr-un grup select, acumuland peste 21 de proiecte ce ajung in Top 10 Billboard 200, acesta inregistrand treisprezecee albume in anii ’70, doua in anii ’90, unul in anii ’00, patru in anii ’10 si unul in aceasta decada.

Totodata, dupa lansarea albumului deluxe, “A Gangsta’s Pain”, Moneybagg Yo urca 28 de locuri, ajungand pe locul 6 in aceasta saptamana, dupa ce la inceputul anului proiectul a reusit sa se mentina pentru doua saptamani pe primul loc.

Top-ul Billboard 200 este un clasament al celor mai bine vandute albume din Statele Unite ale Americii, calculat pe baza mai multor indicatori. Acesta aduna vanzarile de album, stream-urile si descarcarile pieselor.

