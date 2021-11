Justin Bieber face echipa cu WAVE pentru o experienta virtuala de neuitat in METAVERSE

Tehnologia WAVE il va transforma pe Justin intr-un avatar digital, pentru a putea sustine primul concert din istorie in METAVERSE. “Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience” va oferi audientelor locuri in primul rand, implicand toti fanii in aceasta experienta. Acestia vor putea sa apara pe scena alaturi de Justin, vor putea influenta show-ul si elementele acestuia in timp real.

Asculta aici albumul "Justice": https://umusic.lnk.to/JusticeTheCompleteEditionPR

Justin Bieber face echipa cu WAVE pentru o experienta virtuala si muzicala de neuitat, in METAVERSE. Pe 18 noiembrie, artistul va interpreta hiturile de pe albumul “Justice” intr-un concert virtual.



Inscrierile se pot face pe site-ul: Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience (wavexr.com)

Colaborarea va introduce ascultatorii de muzica in conceptul futurist METAVERSE, combinand jocurile video, real time motion-capture si interpretarea de muzica live intr-o experienta interactiva captivanta. Audienta va avea parte de un show intim si epic, in care Bieber va concerta piesele de pe albumul sau “Justice”, chiar inainte ca acesta sa porneasca in turneul mondial, “Justice”, din 2022. Evenimentul va avea loc pe 18 noiembrie, la ora 4 dimineata (ora Romaniei), urmand sa fie redifuzat pe 20 si 21 noiembrie si pentru alte audiente.

Tehnologia WAVE il va transforma pe Justin intr-un avatar digital, pentru a putea sustine primul concert din istorie in METAVERSE. “Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience” va oferi audientelor locuri in primul rand, implicand toti fanii in aceasta experienta. Acestia vor putea sa apara pe scena alaturi de Justin, vor putea influenta show-ul si elementele acestuia in timp real.

“Justin Bieber nu este doar unul dintre cei mai mari artisti din lume, este si unul dintre cei mai vizionari”, a declarat Adam Ariggo, CEO-ul WAVE. “Acest parteneriat va oferi optiuni nelimitate pentru Justin si fanii lui”, a mai adaugat Adam.

“Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience” completeaza turneul fizic, pe care Bieber il va incepe in 2022.

“Cred in tehnologia WAVE si imi place cum platforma ma poate ajuta sa ma conectez cu fanii din toate colturiile lumii”, a declarat Justin Bieber despre noua colaborare.

Misiunea proiectului WAVE este aceea de a aduce oamenii impreuna prin intermediul divertismentului virtual. Platforma ajuta artistii si fanii sa colaboreze, pentru a crea momente de neuitat.

Justin Bieber a ajuns pe primul loc in Billboard Hot 100 pentru a doua oara in 8 luni, datorita hit-ului “Stay” impreuna cu The Kid Laroi, fiind al optulea single al artistului ce ajunge #1. Totodata, Justin a devenit cel mai tanar artist solo care are 100 de intrari in Billboard Hot 100. Hit-ul certificat cu discul de platina, “Peaches”, a debutat pe primul in Billboard Hot 100, dar si in Top 40 si Rhythmic Airplay charts. Piesa a acumulat peste 1,5 miliarde stream-uri la nivel global, fiind ultimul single de pe albumul “Justice”. Proiectul a debutat pe primul loc in 117 tari si a acumulat peste 6 miliarde de stream-uri. Justin isi continua drumul in a deveni unul dintre cei mai mari artisti din istorie, acumuland in timpul carierei peste 75 miliarde de stream-uri, peste 70 milioane de albume vandute, fiind si artistul cu cei mai multi abonati pe YouTube (peste 66 milioane), dar si artistul cu cei mai multi ascultatori lunar pe Spotify (peste 82 milioane).

