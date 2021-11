Cum faci diferenta intre o persoana negativa si toxica si o persoana care doar are o perioada dificila

Cu siguranta, cunosti trendul „good vibes only”. Poate chiar si tu l-ai adoptat. Ce este gresit in acest lucru?

Despre trendul de a accepta in viata ta doar lucruri si persoane pozitive am mai vorbit si cu alte ocazii. Totusi, ce se intampla atunci cand respingi tot ce crezi ca intra in categoria „persoane toxice”? Acest triaj strict te poate face sa te indepartezi de persoane care tin la tine si la care tii, fiind indusa in eroare de un trend trecator.

Acest trend omite sa iti spuna ca da, exista intr-adevar persoanele toxice, dar exista si persoanele minunate, care doar trec printr-o perioada proasta. Cred ca esti de acord cu noi cand spunem ca acele persoane din urma nu merita sa fie excluse si indepartate, nu-i asa?

In acest context, este important sa iti dai seama care este diferenta, cu adevarat, intre persoanele toxice, a caror prezenta nu iti este benefica in niciun fel, si persoanele aflate intr-o perioada grea.

foto main Iryna Kalamurza, Shutterstock

