Taylor Swift lansează albumul 'Red (Taylor's Version)'

Taylor Swift a dezvăluit mult anticipatul său album reînregistrat, „Red (Taylor's Version)”.

comunicat de presa: Dacă pe albumul original, lansat în 2012, sunt incluse 22 piese (incluzându-le pe cele de pe varianta deluxe a albumului), artista și-a surprins încă o dată fanii, iar noul album conține 30 de piese în total, printre care și piese în colaborare cu Chris Stapleton și Phoebe Bridgers, precum și un nou cântec cu Ed Sheeran.

Presa de specialitate, precum Rolling Stone, Independent si the Guardian, a lăudat albumul ca fiind mai profund și mai ambițios față de albumul original, devenind noul manifest mega-pop al artistei. „Aceasta este prima dată când veți putea asculta toate cele 30 de piese care trebuiau să fie incluse pe albumul inițial. Și hei, una dintre ele are chiar 10 minute (All Too Well)”, a spus Taylor.

Ascultă materialul aici: https://umusic.lnk.to/RedTaylorSVersionPR

„All Too Well” a fost și sursa de inspirație din spatele filmului de scurt metraj, care va fi lansat sâmbătă, 13 noiembrie, la ora 02:00 (ora României). Acest film face parte din campania de promovare a noului album și a fost regizat chiar de Taylor Swift. Artista apare în acest material cinematografic alături de actorii Sadie Sink (Stanger Things) și Dylan O'Brien (Teen Wolf).

Referitor la album, Taylor a mai adăugat: „Din punct de vedere muzical și compozițional, albumul "Red" poate fi comparat cu o persoană care are inima frântă. Pare că totul este împrăștiat, că este un mozaic de sentimente, care cumva ajung să se potrivească împreună la sfârșit. Am fost fericită, liberă, confuză, singură, devastată, euforică, dezlănțuită și chinuită de amintirile din trecut. Am intrat în studio și am experimentat cu diverși colaboratori mai multe linii melodice. Nu sunt sigură dacă faptul că mi-am așternut gândurile în acest album, faptul că am auzit mii de voci care au cântat versurile cu pasiune și solidaritate împreună cu mine sau, pur și simplu, faptul că a trecut timpul, dar ceva s-a vindecat pe parcurs”.

Red (Taylor’s Version) – Lista de piese

1. State Of Grace (Taylor’s Version)

2. Red (Taylor’s Version)

3. Treacherous (Taylor’s Version)

4. I Knew You Were Trouble (Taylor’s Version)

5. All Too Well (Taylor’s Version)

6. 22 (Taylor’s Version)

7. I Almost Do (Taylor’s Version)

8. We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor’s Version)

9. Stay Stay Stay (Taylor’s Version)

10. The Last Time (feat. Gary Lightbody of Snow Patrol) (Taylor’s Version)

11. Holy Ground (Taylor’s Version)

12. Sad Beautiful Tragic (Taylor’s Version)

13. The Lucky One (Taylor’s Version)

14. Everything Has Changed (feat. Ed Sheeran) (Taylor’s Version)

15. Starlight (Taylor’s Version)

16. Begin Again (Taylor’s Version)

17. The Moment I Knew (Taylor’s Version)

18. Come Back..Be Here (Taylor’s Version)

19. Girl At Home (Taylor’s Version)

20. State Of Grace (Acoustic Version) (Taylor’s Version)

21. Ronan (Taylor’s Version)

22. Better Man (Taylor’s Version) (From The Vault)

23. Nothing New (feat.Phoebe Bridgers) (Taylor’s Version) (From The Vault)

24. Babe (Taylor’s Version) (From The Vault)

25. Message In A Bottle (Taylor’s Version) (From The Vault)

26. I Bet You Think About Me (feat. Chris Stapleton) (Taylor’s Version) (From The Vault)

27. Forever Winter (Taylor’s Version) (From The Vault)

28. Run (feat. Ed Sheeran) (Taylor’s Version) (From The Vault)

29. The Very First Night (Taylor’s Version) (From The Vault)

30. All Too Well Ten Minute Version (Taylor’s Version) (From The Vault)

Vizionare placuta