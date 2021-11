Un nou studiu arata ca oamenii prefera conversatiile profunde cu necunoscuti, in locul celor superficiale

De cate ori ai evitat sa intri intr-o discutie profunda cu un necunoscut pentru ca te-ai gandit ca ar prefera o discutie lejera si superficiala?

Potrivit unei noi cercetari ale carei rezultate au fost publicate in revista de specialitate Journal of Personality and Social Psychology, este de preferat sa intri in conversatii profunde cu persoane pe care nu le cunosti prea bine decat sa vorbesti despre lucruri marunte.

Studiul conversatiilor. Pentru acest studiu, cercetatorii au vrut sa afle ce cred oamenii despre conversatiile cu insemnatate versus cele superficiale, despre vreme, sport sau subiecte simple. 1800 de persoane au participat la o serie de 12 experimente care au inclus discutii superficiale sau profunde cu un necunoscut.

Printre subiectele superficiale s-au numarat teme precum emisiuni TV sau vreme, in timp ce conversatiile profunde au fost despre subiecte care necesita vulnerabilitate si intimitate.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main Roman Samborskyi, Shutterstock

Vizionare placuta