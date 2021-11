6 Lucruri pe care sa i le spui sufletului tau pentru a il ajuta sa gaseasca puterea de a merge mai departe in momentele dificile

Nu vei fi intotdeauna o prioritate pentru alti oameni si de aceea trebuie sa fii o prioritate pentru tine. Invata sa ai grija de inima ta, sa ai grija de sufletul tau si sa te pui pe primul loc. Nevoile tale conteaza. Nu astepta ca alti oameni sa te faca fericita. Nu le oferi lor aceasta putere. Tu singura te poti face fericita. Alege-te zi de zi, clipa de clipa.

Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care sa i le spui sufletului tau pentru a il ajuta sa gaseasca puterea de a nu renunta... de a se ridica de la pamant si de a merge mai departe in momentele dificile.

1. Fericirea inseamna sa renunti la ceea ce presupui ca ar trebui sa fie viata ta acum si sa o apreciezi sincer pentru tot ceea ce este. Asa ca, relaxeaza-te! Tu esti de ajuns.Tu esti suficienta. Faci destule. Respira adanc. Renunta la ce nu poti controla si bucura-te de momentul prezent.

2. O parte mica din viata ta este decisa de circumstante pe care nu le poti controla, in timp ce marea majoritate este decisa de raspunsurile tale interne. Da-ti seama de acest lucru. Indiferent de ce se intampla in jurul tau, linistea sufleteasca vine in momentul in care te linistesti cu ce ai in viata ta.

3. De cele mai multe ori ai o alegere. Daca nu iti place un aspect al vietii tale, este timpul sa incepi sa faci schimbari. Decizia iti apartine. Tu alegi modul in care iti traiesti viata.

4. Capacitatea ta de a fi fericita este direct legata de calitatea oamenilor care te inconjoara. Asadar, alege sa fii alaturi de cei care sunt buni cu tine. Alege sa fii in preajma oamenilor fericiti, optimisti, pozitivi. Alege sa fii alaturi de cei care iti aduc pace interioara.

5. Nu vei fi intotdeauna o prioritate pentru alti oameni si de aceea trebuie sa fii o prioritate pentru tine. Invata sa ai grija de inima ta, sa ai grija de sufletul tau si sa te pui pe primul loc. Nevoile tale conteaza. Nu astepta ca alti oameni sa te faca fericita. Nu le oferi lor aceasta putere. Tu singura te poti face fericita. Alege-te zi de zi, clipa de clipa.

6. Mergi mai departe. Nu renunta. Oricat de dificila este viata ta, in scurt timp lucrurile se vor rezolva. Va iesi si soarele pe strada ta. Ai rabdare. Universul are un plan minunat pregatit pentru tine.

