Elimina definitiv haosul si energia negativa din viata ta cu aceste mantre puternice

Nu este important ce spui oamenilor din jurul tau, insa ce iti soptesti tie are cea mai mare putere. Sa nu uiti niciodata acest lucru.

Fericirea vietii tale depinde de calitatea gandurilor tale. Mintea ta este campul tau de lupta - este locul in care exista cel mai mult conflict. Acolo jumatate din haosul pe care il crezi real nu se va intampla niciodata. Insa daca permiti acestor ganduri sa locuiasca in mintea ta, ele vor reusi sa iti fure pacea, bucuria si, in cele din urma, fericirea.

Cum poti elimina haosul, gandurile negative si energia toxica din viata ta? Destul de simplu - cu ajutorul mantrelor sau al afirmatiilor pozitive. Conteaza enorm ce ii soptesti sufletului tau.

1. Ai reusit sa treci peste toate momentele dificile. Esti aici, nu? Atunci inseamna ca esti mai puternica decat crezi tu ca esti.

2. Problema nu este problema... problema este cantitatea incredibila de ganduri pe care le ai si de idei pe care ti le faci. Nu mai supraanaliza fiecare situatie.

3. Multi oameni se fac singuri nefericiti prin simplul fapt ca nu isi accepta viata pe care o au in momentul prezent.

4. Unul dintre cele mai importante momente din viata este momentul in care gasesti in sfarsit puterea de a renunta la ceea ce nu poate fi schimbat.

5. Cand nu mai poti schimba o situatie esti provocata sa te schimbi... si asta schimba totul.

6. Nu forta niciodata nimic. Fa tot posibilul, insa nu forta lucrurile. Daca este menit sa fie, cu siguranta va fi.

7. Nu poti controla exact ce se intampla in viata ta, insa poti controla modul in care reactionezi la tot ce ti se intampla. In raspunsul tau se afla cea mai mare putere a ta.

8. In loc sa te enervezi, gaseste lectia. In loc sa simti invidie, simte admiratie. In loc sa iti faci griji, ia masuri. In loc sa te indoiesti, ai incredere.

9. Nu compara niciodata progresul tau cu progresul altor persoane. Cu totii avem nevoie de timpul nostru pentru a ne parcurge propriul drum. Concentreaza-te pe pasul pe care il faci in momentul prezent.

10. Rabdarea este o expresie autentica a increderii, a acceptarii, a linistii si a increderii in propria persoana. Rabdarea este un semn de putere. Pune-o in practica.

11. Invata sa ai incredere in aceasta calatorie a ta... chiar si atunci cand nu o intalnesti. Uneori, ceea ce nu ti-ai dorit se dovedeste a fi ceea ce ai nevoie.

12. Viata nu iti ofera intotdeauna circumstantele si oamenii pe care ii doresti... insa ea iti ofera circumstantele si oamenii de care ai nevoie pentru a invata, pentru a creste, pentru a iubi.

