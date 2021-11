Cel mai simplu truc pentru a oferi volum parului (in cateva secunde)

Suntem mereu in cautarea unor trucuri simple pentru un par perfect, pe care le putem pune in practica in mai putin de un minut, dar care fac o diferenta majora.

Metoda „ciupirii" parului este una dintre aceste variante extrem de usoare, la care specialistii apeleaza adesea. Se pare ca este un secret bine pastrat, daca nu am aflat de el pana acum. Makeup artistul si hair stylist-ul Ema Chen a dezvaluit pentru glamourmagazine.co.uk aceasta tehnica extrem de simpla pe care expertii o folosesc foarte des. Pe pagina sa de Instagram, Emma posteaza numeroase imagini in care demonstreaza eficienta acestei metode. Chiar daca nu avem abilitatile sale, in mod sigur putem reproduce acasa metoda „ciupirii" suvitelor de par. Ce este „ciupirea" suvitelor. Emma a explicat ca este o modalitate mult mai buna de a adauga un plus de volum parului fara sa folosesti o multime de produse, precum spray pentru texturare sau sampon uscat. „Iti pregatesti prea mult parul? Folosirea multor produse poate fi la fel de negativa precum obiceiul de a nu folosi niciun produs. Parul se ingreuneaza, devine incarcat si fara volum", declara specialista.

21 Noiembrie 2021 Echipa Kudika