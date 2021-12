Obiceiul matinal simplu care iti creste increderea in sine si stiinta din spatele lui

Internetul este plin de sfaturi despre cum sa ai mai multa incredere in propria ta persoana. Nu toate functioneaza.

Poate ca ai incercat sa te uiti in oglinda si sa iti spui ca te iubesti – s-a simtit fake si nu te-a ajutat cu nimic. Poate ca ai incercat sa rostesti zilnic afirmatii pentru incredere – nici ele nu au functionat prea bine. La fiecare obicei pentru increderea in sine, ai mai adaugat putina reticenta. Totodata, poate ca prietenele tale au fost ajutate de practicile de mai sus si te-ai intrebat de ce ele nu functioneaza si pentru tine. Ei, bine, suntem diferiti si reactionam la lucruri diferite. Nimic nou, nu-i asa?

Totusi, se pare ca exista un obicei pentru increderea in sine care chiar functioneaza si se bazeaza pe stiinta. Iata despre ce e vorba!

The High Five Habit. Bate palma cu tine insati in oglinda, in fiecare dimineata! Inainte sa privesti cu suspiciune aceasta practica, trebuie sa intelegi cum functioneaza din punct de vedere psihologic.

foto main Gorodenkoff, Shutterstock

