comunicat de presa: Ariana Grande face echipa cu Kid Cudi pentru noul single “Just Look Up”. Noua piesa este extrasa de pe coloana sonora a filmului “Don’t Look Up” realizat de Netflix. Cei 2 artisti vor juca rolurile personajelor Riley Bina si DJ Chello.

Piesa “Just Look Up” a fost compusa de Ariana Grande, Kid Cudi, Taura Stinson si Nicholas Britell, care a si produs piesa.

Albumul pentru noul film va fi lansat pe 10 decembrie si va contine piese de la Bon Iver si Nicholas Britell.

“A fost un privilegiu sa lucrez cu Ariana Grande, Kid Cudi si Taura Stinson pentru piesa de dragoste “Just Look Up”, a declarat Nicholas Britell despre noua melodie.

Filmul “Don’t Look Up” este scris si regizat de Adam McKay. Povestea ii urmareste pe Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) si Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), care descopera o cometa ce orbiteaza in interiorul sistemului solar. Problema este ca traiectoria cometei este spre Pamant. O alta problema este ca nimanui nu-i pasa de faptul ca planeta va fi lovita de o cometa de dimensiunile Muntelui Everest. Cu ajutorul lui Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), Kate si Randall pleaca intr-un turneu mediatic, ajungand la Presedintele Orlean (Meryl Streep) si la fiul si seful de stat major, Jason (Jonah Hill). Acestia prezinta problema la The Daily Rip, o emsiune radio prezentata de Brie (Cate Blanchett) si Jack (Tyler Perry). Cu mai putin de 6 luni pana la impact, Kate si Rindall sustin un turneu mediatic de 24 ore in speranta ca oamenii se vor uita spre cer.

In noua pelicula vor mai juca si Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (aka Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis si Tomer Sisley

Don’t Look Up (Soundtrack From the Netflix Film)

1 Just Look Up - Ariana Grande and Kid Cudi

2 Discovery - Nicholas Britell

3 Ephemeris - Nicholas Britell

4 On Hold - Nicholas Britell

5 The Call - Nicholas Britell

6 C-5 Galaxy - Nicholas Britell

7 Don't Look Up - Main Title Theme - Nicholas Britell

8 BASH Corporate Ident - "Liif" - Nicholas Britell

9 Hyperobject Approaches - Nicholas Britell

10 My Boyfriend Broke Up With Me - Nicholas Britell

11 The Arrest - Nicholas Britell

12 It's A Strange Glorious World - Nicholas Britell

13 The Launch - Nicholas Britell

14 The BASH Presentation - Nicholas Britell

15 Kate Goes Home - Nicholas Britell

16 FEMA-BASH Commercial - Nicholas Britell

17 Arrival At The Hangar - Nicholas Britell

18 There Is A Comet - Nicholas Britell

19 The Comet Appears - Nicholas Britell

20 The Prayer For Stuff - Nicholas Britell

21 The BASH Launch - Nicholas Britell

22 Twenty-Four Drones Is Enough - Nicholas Britell

23 It All Comes Down To This - Nicholas Britell

24 Thanksgiving (Overture To Logic And Knowledge) - Nicholas Britell

25 The End? - Nicholas Britell

26 Memento Mori - Nicholas Britell

27 Don't Look Up - End Credits Suite - Nicholas Britell

28 Logic Waltz In B Major (Bonus Track) - Nicholas Britell

29 Don't Look Up - Main Title Suite (Bonus Track) - Nicholas Britell

30 Ode To Science (Bonus Track) - Nicholas Britell

31 Second Nature - Bon Iver

Vizionare placuta