Toate incasarile vor fi donate catre UNICEF, pentru a sustine Fondul Global pentru Protecția Copilului. Melodia este o reflectie asupra bucuriei diminetii de Craciun si a timpului petrecut in familie, in aceasta perioada speciala a anului.

comunicat de presa: ABBA a lansat piesa de Craciun, “Little Things”. Toate incasarile vor fi donate catre UNICEF, pentru a sustine Fondul Global pentru Protecția Copilului. Melodia este o reflectie asupra bucuriei diminetii de Craciun si a timpului petrecut in familie, in aceasta perioada speciala a anului.

Piesa este extrasa de pe albumul “Voyage”, care a fost lansat anul acesta si a devenit cel mai bine si rapid proiect vandut de formatie, fiind al zecelea material discografic ce ajunge pe primul loc in top-urile din Marea Britanie.

“Este imposibil sa scapam de saracie fara emanciparea femeilor. De aceea, sprijinim UNICEF in protejarea fetelor impotriva violentei sexuale si responsabilizarea lor prin intermediul Fondului Global pentru Protectia Copilului. Am facut acest lucru de multi ani cu piesa noastra “Chiquitita” si acum am decis sa oferim UNICEF un cadou de Craciun sub forma unui al doilea cantec: “Little Things”, au declarat Agnetha, Björn, Benny & Anni-Frid.

Videoclipul oficial al piesei va fi lansat tot astazi. Acesta este realizat impreuna cu Sophie Muller (Gwen Stefani, Annie Lennox, Sade, Beyoncé, Rihanna, Radiohead, Björk), Juliette Larthe (Arca, Kanye West, Little Simz), Chris Murdoch(Kylie Minogue, Franz Ferdinand, Maneskin), Theo Adams(Years & Years, Paloma Faith, FKA Twigs) si PRETTYBIRD UK.

Dupa una dintre cele mai mari si mai asteptate reveniri din istorie, noul album voyage al ABBA a fost lansat luna trecuta, mergand direct pe primul loc in 18 tari, inclusiv Marea Britanie, Germania, Australia si Suedia si ajungand pe locul 2 in US Billboard 200. In prima saptamana, Voyage a realizat vanzari la nivel mondial de peste 1 milion de exemplare si a primit peste 190 de milioane de stream-uri combinate pana in prezent.

Single-ul “I Still Have Faith In You” a fost nominalizat pentru Record Of The Year la premiile Grammy, fiind prima piesa a trupei ce primeste o astfel de nominalizare.

Concertul ABBA Voyage este regizat de Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I) si produs de Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I) si Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean - “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again). Concertele ABBA Voyage incep pe 27 mai 2022 la ABBA arena din Queen Elizabeth Olympic Park, Londra.

Cu aproape 400 de milioane de albume vandute pe tot mapamondul, 17 hit-uri care au ajuns pe primul loc si peste 16 milioane de stream-uri la nivel global in fiecare saptamana, ABBA este una dintre cele mai de succes trupe din toate timpurile. Incepand cu piesa „Waterloo”, lansata in 1974, muzica trupei ABBA a cucerit inimile oamenilor de pretutindeni. Astazi, piesele pe care le-au creat – scrise si produse de Benny Andersson si Björn Ulvaeus si completate vocal cu pasiune si dedicare de Agnetha Fältskog si Anni-Frid „Frida” Lyngstad – sunt privite drept un capitol important pentru canonul muzicii internationale. In secolul 21, trupa a devenit mai populara ca niciodata. Albumul “ABBA Gold”, lansat in 1992, a acumulat peste 1000 de saptamani in UK Album Chart, fiind primul album ce reuseste aceasta performanta. Hashtag-ul #ABBA a depasit peste 1 miliard de vizualizari pe TikTok, iar in 2010 trupa a fost primita in Rock N’ Roll Hall of Fame. In 2015, piesa “Dancing Queen”, una dintre cele mai cunoscute piese ale formatiei, a fost introdusa in GRAMMY Hall of Fame.

Vizionare placuta