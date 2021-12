Dragostea 'calma si linistita' este cea mai buna pentru o relatie trainica

Cand dragostea linistita domneste in cuplu, relatia este una trainica si fericita. Afla de ce e buna dragostea considerata de multi „plictisitoare”.

Potrivit unui studiu recent, doar 12% dintre cupluri reusesc sa ramana impreuna mai mult de 20 de ani. Insa acele cupluri care reusesc aceasta performanta au acelasi nivel de activitate la nivelul creierului ca un cuplu aflat la inceput de drum. Care este secretul? Dragostea calma si tacuta este raspunsul pentru o relatie indelungata si fericita.

Si pentru ca o afirmatie atat de importanta are nevoie sa fie sustinuta cu argumente, cei de la Brightside au indentificat 5 motive pentru care dragostea „domoala” castiga.

Relatiile de dragoste in care domneste calmul nu sunt dominate de elemente negative, asa cum sunt certurile, gelozia si anxietatea din relatiile tumultoase. Insa acest lucru nu inseamna ca dezvoltarea voastra in cuplu se opreste, ca nu exista sentimente sau ca relatia voastra stagneaza. Cu siguranta inca mai aveti fluturi in stomac, dar dragostea calma inseamna in primul rand siguranta si confort, dezvoltare personala in cuplu si acordarea de sprijin moral partenerului.

foto main Alex Gukalov, Shutterstock

