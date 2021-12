Simti ca relatiile iti rapesc libertatea si te 'sufoca'? Iata care e explicatia!

Ai cunoscut recent pe cineva, te-ai indragostit, dar dupa un timp a aparut senzatia ca esti constransa si sufocata?

Senzatia de ingradire in relatii poate aparea oricand. Pentru unele persoane, apare imediat dupa oficializarea legaturii dintre parteneri. Pentru altele, apare atunci cand relatia implineste o luna sau un an.

Indiferent de caz, exista un numar de motive concrete pentru care poti simti acest lucru. Unele au de-a face cu relatia in sine, in timp ce altele te privesc pe tine si aspecte profunde ale experientei tale. Iata cateva posibile motive pentru care experimentezi senzatia de ingradire in relatii!

Stii acele cupluri care fac TOTUL impreuna? S-ar putea sa fie chiar cazul tau. Tu si partenerul mancati impreuna, va pregatiti de plecare impreuna, mergeti la cumparaturi impreuna. Nu stati despartiti nicio clipa, nici macar atunci cand va spalati pe dinti!

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main unsplash

Vizionare placuta