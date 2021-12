Reteta usoara de aperitiv pentru sarbatorile de iarna: Foietaj bradut cu parmezan si cascaval

Vrei sa iti surprinzi invitatii cu un aperitiv sau o gustare interesanta, cu tematica de sarbatori? Atunci incearca acest foietaj bratu cu parmezan si cascaval. Arata foarte bine si este gata in doar cateva minute.

In cazul in care vrei sa pregatesti ceva diferit si interesant pentru mesele de sarbatori sau pentru invitatii care iti vor trece pragul casei in aceasta perioada, iata o varianta foarte simpla si delicioasa de aperitiv: foietaj bradut cu doar cateva ingrediente.

Bradut delicios cu parmezan si cascaval (varianta festiva a rasucelelor):

Lista ingrediente:

- aluat de patiserie pufos;

- cascaval ras;

- parmezan ras;

- un galbenus de ou.

Cum se prepara? Nimic mai simplu:

Important! In functie de cat de mare vrei sa iasa bradutul, folosesti fie un aluat de patiserie, pe care il dai pe jumatate, fie doua aluaturi pe care le pui unul peste altul.

Intindem prima foaie de aluat pe hartia de copt si punem totul in tava pe care o vom baga la cuptor. Adaugam cascaval dat prin razatoare pe toata suprafata aluatului. Adaugam si parmezan ras fin si "sigilam" totul cu a doua foaie de aluat.

Cu ajutorul unui cutit dam forma de bradut. Luam fasiile de aluat in exces (nu le aruncam, ci le taiem felii subtiri, le rasucim si le coacem separat) si apoi taiem si lateralele bradutului astfel incat sa formam crengute.

Ungem totul cu un albus de ou.

Bagam la cuptorul preincalzit la 180 de grade pentru 15-20 minute (pana cand aluatul prinde o culoare aramie).

Vizionare placuta