9 Lucruri pe care sa le faci diferit in 2022 pentru a fi cu adevarat fericita

Singura persoana care poate face o schimbare reala in urmatorul an astfel incat sa aduca fericirea adevarata in viata ta esti chiar tu.

Iata care sunt lucrurile pe care trebuie sa le faci diferit in 2022 pentru a fi fericita cu adevarat: 1. Incpe sa inveti sa fii umana. Pune mai des telefonul jos. Nu evita contactul vizual. Nu te ascunde in spatele unui ecran. Asculta povestile oamenilor. 2. Incepe sa filtrezi zgomotul din viata ta. Nu asculta cea mai tare voce. Ascult-o pe cea adevarata - vocea intuitiei tale. Asculta-ti sufletul. Asculta-ti inima. 3. Incepe sa fii mai mult timp productiva... si mai putin timp ocupata. Exista o mare diferenta intre a fi ocupat si a fi productiv. Invata sa acorzi o atentie deosebita progresului - analizeaza-l, fa-ti planuri, pune-le in aplicare, vezi ce este de facut pas cu pas astfel incat sa iti vezi visurile implinite. 4. Incepe sa gasesti timp in fiecare zi pentru activitati importante, semnificative. Ceea ce faci in ficare zi conteaza, insa DE CE faci ceea ce faci conteaza si mai mult. 5. Incepe sa fii prezenta. Daca mintea ta poarta o povara grea din trecut, atragi singura si mai multe poveri. Elibereaza-te de ea, permitandu-i inimii tale sa se vindece cu adevarat. Nu mai poti schimba ce s-a intamplat. Insa nu uita ca viata ta este acum - traieste si alege fericirea din momentul prezent. 6. Incepe sa inlocuiesti grijile cu actiuni pozitive. Majoritatea lucrurilor pentru care te ingrijorezi nu se vor intampla. Majoritatea lucrurilor la care speri si pentru care muncesti din greu se vor intampla. 7. Incepe sa inlocuiesti frica cu dragostea. Exista doar doua eneregii in centrul experientei uman: iubirea si frica. Frica te indeparteaza de ce ceea ce sufletul tau isi doreste. Dragostea, in schimb, atrage ceea ce sufletul tau isi doreste. 8. Incepe sa faci ceea ce este corect... chiar daca nu este cea mai usoara optiune. Doar pentru ca poti... nu inseamna ca si trebuie. Doar pentru ca este usor, nu inseamna ca merita timpul tau. Fa ceea c este corect, nu ceea ce este mai usor acum. 9. Nu te mai compara cu oamenii din jurul tau. Ce poti face in schimb? Compara-te cu tine insati. Uita ce au altii. Uita drumul pe care sunt altii. Nu mergi pe drumul lor si nu vei avea niciodata povestea lor de viata. Asa ca invata sa te concentrezi pe ceea ce este mai bin pentru tine, pe povestea ta de viata, pe visurile si pasiunile tale, pe dorintele tale, pe scopul tau. Ce trebuie sa faci in continuare? Descopera si apuca-te de treaba. Mergi pe drumul tau! Nu vei mai fi distrasa de facut comparatii daca esti captivata de un scop.

27 Decembrie 2021 Echipa Kudika