Nick Casciaro este câștigătorul sezonului 10 X Factor

Italianul Nick Casciaro, concurentul Loredanei, a câștigat cel de-al zecelea sezon X Factor România și premiul de 50.000 de euro.

comunicat de presa: Lora, Super 4, Dinu Iancu Sălăjanu și Zanni și-au susținut favoriții în finala X Factor de seara trecută. Duetele cu invitații, duetele cu mentorii, dar și piesele solo pe care Bryana Holingher, Andrei Duțu, Nick Casciaro și Jomajii le-au interpretat au reprezentat ultima șansă de a-i convinge pe telespectatori că merită votul lor și titlul de X Factor 2021. În ciuda competiției strânse dintre cei patru, finalul serii a dezvăluit cine este favoritul celor de acasă. Nick Casciaro, italianul venit în competiția factorului X la îndrumarea tatălui său, a fost votat de către cei mai mulți telespectatori și astfel, a plecat acasă cu titlul de câștigător al sezonului 10 X Factor și premiul de 50.000 de euro.

Show-ul pe care Nick și Loredana l-au pregătit pentru finală a fost unul complex, ce a cuprins atât muzică, cât și dans. Duetul lui Nick cu invitatul său special, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost aromozat perfect de corul Acapella și Andrei Calancea, fostul concurent al Loredanei care a părăsit competiția în primul Battle al acestui sezon. ”Noi l-am gândit ca pe un moment care să aducă împreună două lumi, două culturi”, a declarat Loredana. Un alt moment spectaculos al serii a fost duetul cu mentorul. Nick și Loredana au adus lumea musical-ului în platoul X Factor interpretând piesa ”Time of my life”. ”Când mi-a arătat cum dansează la Sanie cu zurgălăi, am știut că voi alege un cântec pe care să dansăm și să facem sincroane”, a mărturisit jurata. ”Who Wants To Live Forever” a fost piesa solo cu care Nick a încheiat seara și a reprezentat un tribut adus celor care și-au pierdut viața mult prea repede.

Votul publicului și câștigarea sezonului 10 X Factor i-au luat prin surprindere atât pe Nick Casciar,o cât și pe Loredana. ”Tot ce s-a întâmplat aici mi-a umplut inima. Sunt foarte, foarte fericit. Pentru mine X Factor este o renaștere”, a declarat Nick Casciaro, cel de-al zecelea câștigător X Factor.

Vizionare placuta