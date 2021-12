7 lucruri bune care s-au intamplat in 2021, pentru a termina anul intr-o nota pozitiva

Pare ca 2021 nu a fost un an prea stralucit. Pandemia a continuat, restrictiile au fluctuat, iar viata nu s-a intors chiar la normalitatea pe care o asteptam cu totii.

2021 a parut un 2020 prelungit. Acest lucru a facut si ca multe dintre noi sa se adanceasca in anxietate sau chiar in episoade depresive. Cu toate acestea, anul care tocmai se incheie a adus si lucruri bune in toata lumea. Mai jos poti citi cateva dintre ele, pentru a incheia capitolul 2021 intr-o nota pozitiva si plina de recunostinta.

7 lucruri bune in 2021: Ce s-a intamplat bine in acest an?

1. Un pas mai aproape de social media fara filtre. Anul acesta, Norvegia a fost prima tara care a propus prin lege ca, atunci cand influencerii folosesc filtre ce altereaza trasaturile chipului si formele corpului, trebuie sa mentioneze explicit acest lucru. Decizia isi propune sa diminueze efectele negative ale retelelor sociale asupra stimei de sine si a sanatatii mentale.

Tot pe lista premierelor se afla si aceasta veste incredibil de buna. Portugalia este prima tara care reglementeaza prin lege ca angajatorii sa nu poata contacta angajatii in afara orelor de munca. Motivul? Sanatatea mentala a angajatilor este afectata de felul intruziv in care jobul intervine in viata de zi cu zi.

