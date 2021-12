Cat de des trebuie sa-ti speli puloverele, potrivit unui expert in germeni

Cei mai multi dintre noi probabil ar fi de acord ca nu este necesar sa speli un pulover de fiecare data cand il porti. Dar… cate purtari sunt prea multe?

Si cum ne putem mentine puloverele in forma maxima mai multe ierni la rand? MindBodyGreen a stat de vorba cu un expert in germeni.

Deci, cat de des trebuie sa fie spalate puloverele? Potrivit expertului in toxine de mediu si fondatorului Slightly Greener, Tonya Harris, doua pana la cinci purtari inainte de spalare sunt recomandate in medie, „dar depinde si de factori precum felul in care este purtat puloverul si din ce material este facut”.

Daca ai purtat ceva sub pulover, de exemplu, asta va prelungi durata de viata a puloverului, reducand frecventa spalarilor, spune ea. Din punct de vedere al materialului, bumbacul, casmirul si matasea ar trebui spalate dupa doua pana la trei purtari, in timp ce materialele mai durabile, cum ar fi lana sau amestecurile sintetice rezistente pot fi purtate de pana la cinci ori.

