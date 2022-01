5 Lucruri pe care sa le stii despre 2022, Anul Tigrului de Apa. Va fi sau nu va fi un an bun?

Tigrul este un semn sensibil si emotiv. Va exista sensibilitate sporita pentru toti oamenii. Daca nu stim cum sa gestionam ceea ce simtim, este posibil ca in jurul nostru sa cream cateva drame destul de puternice.

Este timpul sa ne pregatim pentru o noua schimbare. Anul Tigrului de Apa incepe pe 1 februarie 2022 si, la fel ca in toti anii Tigrului, se va dovedi ca va avea numeroase calitati pe care le poseda tigrul: incredere, curaj, hotarare, aventura, dezvoltare.

Energia Tigrului ofera un impuls incredibil pentru motivatie. Anul 2022 poate fi unul dintre cei mai buni ani ai nostri daca stim cum sa ne planificam visurile si sa ne punem in aplicare toate ideile. Vor exista numeroase suisuri si coborasuri la nivel emotional, ce ne vor invata lectii importante de viata.

Anul Tigrului de Apa: un an bun sau un an plin de ghinion?

Anul Tigrului de Apa va fi un an frumos, bun, special pentru multe semne zodiacale. Un lucru pe care trebuie sa il stim pe tot parcursul anului 2022: indiferent de situatie, Tigrul gaseste intotdeauna o cale de iesire.

Universul vrea sa stim ca natura volatila a energiei Tigrului poate schimba norocul destul de repede, iar situatiile se pot transforma la fel de mult. De aceea este crucial sa invatam arta recunostintei, sa fim fericiti in prezent si sa traim pentru clipa de acum fara sa ne mai gandim la trecut sau sa ne mai facem griji cu privire la viitor.

Anul 2022, Anul Tigrului de apa. Actiune si aventura cat cuprinde. Iata care sunt cele mai importante lucruri la care sa fim atenti in 2022:

1. In 2022 va exista drama emotionala

Tigrul este un semn sensibil si emotiv. Va exista sensibilitate sporita pentru toti oamenii. Daca nu stim cum sa gestionam ceea ce simtim, este posibil ca in jurul nostru sa cream cateva drame destul de puternice.

Gelozia si posesivitatea vor creste si ele sub energia Tigrului.

2. 2022 este un an al pasiunii

Ne putem astepta sa fim mai pasionali ca niciodata - si nu doar in ceea ce priveste viata sentimentala, ci si in aspecte importante din alte categorii, prcum obiective profesional sau aspiratii personal. Tot ce facem in anul 2022 va fi cu multa dragoste, cu rabdare, cu incredere in noi si cu dorinta de a trai asa cum vrem.

3. In 2022 suntem foarte creativi

Anul 2022 este unul dintre cei mai buni ani pentru a ne ocupa de proiect creative si de a ne urma visurile. In astrologia occidentala, echivalentul Tigrului este Varsatorul, motorul si visatorul zodiacului, semnul care merge in ritmul propriei muzici. Energia Varsatorului va avea un impact puternic asupra noastra, ajutandu-ne sa fim foarte atenti la detalii, sa dam frau liber imaginatiei si sa iesim din zona de confort pentru a face ce ne dorim.

Ne lasam purtati de vant, insa nu ne este teama sa schimbam brusc directia atunci cand simtim nevoia. Ne urmam intuitia si alegem cu sufletul.

4. In 2022 intuitia noastra este mai puternica ca niciodata

Anul 2022 este un an de apa si, prin urmare, abilitatile noastre intuitive cresc incredibil de mult. De cele mai multe ori vom face alegerile potrivite tocmai din acest motiv: nu vom mai asculta ce spun oamenii din jurul nostru, ci vom cauta raspunsul in sufletul nostru.

Universul ne spune ca in 2022 ar fi bine sa ne ascultam visurile si sa luptam mai mult pentru ceea ce ne dorim.

5. Vesti frumoase si pe plan sentimental in 2022

Tigrul este cunoscut pentru relatiile romantice interesante si pline de dinamism. In 2022 relatiile vor fi incitante, frumoase, speciale si pasionale.

Daca suntem singuri, avem ocazia sa ne intersectam cu sufletele pereche. Trebuie, doar, sa fim pregatiti cu adevarat sa le cunoastem si sa le primim cu bratele deschise in vietile noastre.

Daca suntem deja intr-o relatie, in 2022 lucram alaturi de partenerii de cuplu astfel incat sa ne apropiem si mai mult, sa ne intelegem si sa ne descoperim cu adevarat, sa renuntam la masti si sa fim vulnerabili. Planurile de viitor vor fi la ordinea zilei.

foto main i.Draw, Shutterstock

