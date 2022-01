Evenimentele astrologice din 2022 schimba destine: 8 Planete in retrograd. Semnificatie si impact asupra zodiilor

Este momentul sa ne semnam zilele importante in calendar pentru ca vom simti la un nivel profund consecintele astrologice din acest an.

Anul 2022 este unul destul de intens in ceea ce priveste activitatea planetelor. Universul ne spune sa ne pregatim de o calatorie cu adevarat curajoasa. Planete in mers retrograd, energii incredibil de puternice ce vor impacta toate zodiile si ne vor transforma viata. Este momentul sa ne semnam zilele importante in calendar pentru ca vom simti la un nivel profund consecintele astrologice din acest an.

Astazi ne vom indrepta atentia asupra planetelor care intra in retrograd in anul 2022: ce inseamna si ce impact au asupra noastra.

Ce inseamna retrograd?

In astrologie, o planeta sau un corp (precum un asteroid) este in retrograd atunci cand pare sa se miste inapoi prin zodiac. De fapt, nu se misca inapoi, ci doar asa pare.

Miscarea normala a planetelor este inainte, asa ca atunci par sa se miste inapoi, energia planetelor ajunge la intensitate maxima, interferand cu vietile noastre.

Ce planete vom avea in retrograd in 2022?

Mercur retrograd se intampla cel mai des - de 3-4 ori pe an, timp de aproximativ 3 saptamani. In 2022, retrogradele lui Mercur vor veni de 4 ori, incepand din semnele de aer (Varsator, Gemeni si Balanta) si trecand in semnele pamantului (Taur, Fecioara si Capricorn).

Venus, planeta iubirii si a banilor retrogradeaza la fiecare un an si jumatate timp de aproximativ o luna si jumatate pe fiecare retrograd. Am inceput 2022 cu multa energie datorita planeti Venus retrograd in Capricorn.

Marte, planeta energiei si a curajului, retrogradeaza aproximativ la fiecare 2 ani - 2 ani si jumatate tmp de 2, 2 luni si jumatate.

In 2021 nu am avut Marte in retrograd, insa in 2022 aceasta planeta retrogradeaza in ultimele doua luni, incurcandu-ne in ceea ce priveste comunicarea si exprimarea.

Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto si Chiron retrogradeaza in fiecare an timp de cateva luni. Din acest motiv, retrogradele lor tind sa fie mai subtile.

Impactul retrogradelor pentru diferite planete:

Jupiter in retrograd: ne ajuta sa gasim toate acele blocaje care ne-au impiedicat sa ne extindem, sa exploram si sa experimentam viata si sa urmarim oportunitatile pe care viata ni le scoate in fata.

Uranus in retrograd: incetineste marile schimbari, care pot ajuta la stabilitate si pot creste nerabdarea si pofta de aventura.

Neptun in retrograd: face realitatea mai greu de inteles, iar intuitia puternica devine mai importanta ca niciodata.

Pluto in retrograd: ne ofera oportunitatea de a ne adapta la transformari masive.

Chiron in retrograd: ne ajuta sa fim mai introspectivi si mai reflexivi astfel incat sa putem elimina blocajele vindecarii sufletului.

Soarele si Luna sunt singurele care nu retrogradeaza.

