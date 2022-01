5 lucruri esentiale de facut in ianuarie 2022

Stim ca ai fost si esti in continuare asaltata de rezolutii, planuri si sfaturi despre cum sa fii productiva in noul an. Adevarul este ca nu poti sa aplici toate recomandarile care vin spre tine. Cel putin, nu pe toate in acelasi timp.

In schimb, poti sa selectezi cateva lucruri de facut in ianuarie, lucruri esentiale pentru tot restul anului. Acestea te vor ajuta sa ai o viziune clara si completa, sa te automotivezi si sa intri in 2022 optimista si concentrata pe evolutia ta. Iata 5 lucruri de facut in ianuarie care te vor pune pe drumul cel bun in noul an! 1. Incepe sa folosesti o agenda sau un jurnal Organizarea, alaturi de consecventa, este cel mai important aspect cand vine vorba de atingerea scopurilor. De aceea, nu uita sa folosesti o agenda inca de la inceput, din ianuarie. Noteaza-ti in ea tot ce iti trece prin cap: idei noi si indraznete, planuri, observatii, obiceiuri monitorizate lunar si asa mai departe. 2. Nu sari peste retrospectiva anului trecut si ia-ti un moment pentru a fi recunoscatoare Unele persoane subestimeaza importanta retrospectivelor, ba chiar fac glume despre cei care aleg sa faca public rezumatul anului lor. De asemenea, unii subestimeaza si recunostinta, dorind sa treaca rapid la setarea unor noi intentii si dorinte.

5 Ianuarie 2022 Echipa Kudika