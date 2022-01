De ce nu este o idee buna sa alegi mereu fericirea si ce ratezi daca faci asta

Cu siguranta, ti s-a spus si tie de nenumarate ori ca fericirea este o alegere. Si, bineinteles, este de dorit sa optezi pentru ea in orice situatie.

Uneori, fericirea chiar poate fi o alegere. Exista o multime de contexte in care poti alege sa reactionezi intr-un anumit fel, pentru a evita suferinta, dezamagirea, conflictul, situatiile complicate si dureroase. Totusi, este oare de dorit sa faci asta de fiecare data?

Multe persoane spun ca da; daca poti sa fii fericit, de ce ai fi altfel? Ei, bine, psihologii te sfatuiesc contrariul. Uneori, este indicat sa renunti la fericire, in favoarea evolutiei personale. Iata cum si de ce! Ce pierzi daca alegi mereu fericirea? Iata cateva contexte care iti vor da de gandit!

Daca alegi mereu fericirea in detrimentul disconfortului, nu vei creste niciodata. Foarte multe persoane aleg sa ramana fericite si comode, in loc sa se puna in situatii dificile. Acest lucru poate fi benefic in anumite perioade ale vietii, insa nu intotdeauna. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

