Cum faci sa nu renunti la obiectivele setate la inceput de an? Secretele unui life coach

Toata lumea isi stabileste obiective la inceputul noului an, insa foarte multi renunta in ianuarie sau, in cel mai bun caz, peste cateva luni. Nu si tu!

Ai pus totul pe hartie. Dorintele sunt destul de indraznete si te intrebi cum sa nu renunti la obiective pe masura ce entuziasmul unui nou an se estompeaza. Ti-ai propus sa mananci mai sanatos si anul trecut, insa nu prea ai reusit. La fel si cu fumatul – nu ai renuntat inca total. Din fericire, munca iti poate fi de zece ori mai usoara daca urmezi recomandarile unui life coach! Cum sa nu renunti la obiective, conform unui life coach profesionist: 5 secrete care fac diferenta 1. „Sparge” anul in mai multe segmente Sa faci planuri pentru un an intreg poate fi coplesitor. „Nu mananc zahar 12 luni” suna mult mai greu de respectat decat „nu mananc zahar in martie”. La fel, „fac sport tot anul” este mai intimidant decat „dedic primavara miscarii fizice”. Ai inteles ideea. Pentru a gestiona mai bine obiectivele, imparte-le pe bucati mai mici. Pe luni sau chiar pe saptamani. Reusitele te vor motiva sa te tii de obiective si apoi. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro foto main unsplash Vizionare placuta Kudika

14 Ianuarie 2022 Echipa Kudika